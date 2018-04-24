HÜSEYİN GAZİ KAYKI - CHP'den 15 milletvekilininin geçmesiyle birlikte TBMM'de grup oluşturan İYİ Parti'ye yönelik, Mecliste grup kimliğini sürdürmemesine ilişkin eleştiriler yöneltiliyor.

İYİ Parti, hafta sonu itibariyle, Mecliste grup kurabilecek yeterli milletvekili sayısına ulaştı. CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin TBMM Milletvekili listesindeki üyesi oldukları parti isimleri "İYİ Parti" olarak değiştirildi ve Meclis Portalı'ndan yayımlandı.

Hafta başından itibaren, Mecliste gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti'nin, Mecliste grup oluşturan siyasi partilerin yasama faaliyetlerinde ve Meclis idaresinde kazandığı imkanları kullanabilmesi için İçtüzük uyarınca çalışmalara başlaması beklendi.

TBMM'de grupları bulunan siyasi partilerin grup toplantılarını yaptığı salı gününde, İYİ Parti'nin grup toplantısı yapmaması, eleştirilere neden oldu. Eleştiriler arasında, grup oluşturmasına rağmen "Grup başkanvekili belirlememesi, TBMM Başkanlık Divanı için üye bildirmemesi, Genel Kurulda parti üyelerinin grup sıralarına oturmaması" yer aldı.