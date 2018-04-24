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İYİ Parti'ye yönelik "grup kimliği" eleştirileri

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

CHP'den 15 milletvekilinin geçmesiyle birlikte TBMM'de grup oluşturan İYİ Parti'ye yönelik, Mecliste "grup kimliğini" sürdürmemesine ilişkin eleştiriler yöneltiliyor -Eleştiriler arasında, grup oluşturmasına rağmen "Meclis grup toplantısı yapmaması, grup başkanvekili belirlememesi, TBMM Başkanlık Divanı için üye bildirmemesi, Genel Kurulda parti üyelerinin grup sıralarına oturmaması" bulunuyor

HÜSEYİN GAZİ KAYKI - CHP'den 15 milletvekilininin geçmesiyle birlikte TBMM'de grup oluşturan İYİ Parti'ye yönelik, Mecliste grup kimliğini sürdürmemesine ilişkin eleştiriler yöneltiliyor.

İYİ Parti, hafta sonu itibariyle, Mecliste grup kurabilecek yeterli milletvekili sayısına ulaştı. CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin TBMM Milletvekili listesindeki üyesi oldukları parti isimleri "İYİ Parti" olarak değiştirildi ve Meclis Portalı'ndan yayımlandı.

Hafta başından itibaren, Mecliste gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti'nin, Mecliste grup oluşturan siyasi partilerin yasama faaliyetlerinde ve Meclis idaresinde kazandığı imkanları kullanabilmesi için İçtüzük uyarınca çalışmalara başlaması beklendi.

TBMM'de grupları bulunan siyasi partilerin grup toplantılarını yaptığı salı gününde, İYİ Parti'nin grup toplantısı yapmaması, eleştirilere neden oldu. Eleştiriler arasında, grup oluşturmasına rağmen "Grup başkanvekili belirlememesi, TBMM Başkanlık Divanı için üye bildirmemesi, Genel Kurulda parti üyelerinin grup sıralarına oturmaması" yer aldı.

Kulis bilgileri arasında, İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin, "Demokrasinin gereğini yaptık ancak İYİ Parti'li değiliz" diyerek hareket ettikleri yer alıyor. Söz konusu milletvekillerinin bu nedenle İYİ Parti'nin Meclisteki olası grup etkinliklerinde yer almak istemedikleri konuşuluyor. Öte yandan bugünkü CHP Meclis Grup toplantısına, partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin katılmadığı gözlendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, AA muhabirinin, söz konusu eleştirilere ilişkin sorularını yanıtladı. Özdağ, TBMM takvimine, İYİ Parti'nin grup toplantısı yapacağı yönünde bilgi girildiği ancak bu bilginin bir süre sonra takvimden kaldırıldığı yönündeki soru üzerine, "Bildiğim kadarıyla zaten hiçbir zaman grup toplantısı yapılması planlanmadı. Çünkü yapılacak başka yoğun işler var." dedi.

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