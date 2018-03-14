İzmir AK Parti’de 6 ilçenin daha başkanı netleşti

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin başkanı, yapılan temayül yoklamaları ve değerlendirmeler sonucu belli oldu.

İzmir AK Parti’de 15 ilçe için alınan değişim kararı doğrultusunda 5 kişilik kooridinatör ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda ve genel merkez ile yapılan istişareler sonucunda 6 ilçenin başkanı belli oldu. Temayül yoklamalarında aday gösterilen başkan adayları genel merkeze çağrılarak değerlendirme yapıldı. Yapılan mülakat sonrasında yola devam edilecek isimler ilan edildi. Foça İlçe Başkanlığına İrfan Çalışkan, Aliağa İlçe Başkanlığına Kazım Sayın, Bornova İlçe Başkanlığına Cevdet Çayır, Çiğli İlçe Başkanlığına Mesut Demirkaya, Dikili İlçe Başkanlığına Zeynep Güreler, Karşıyaka İlçe Başkanlığına İsmail Çiftçioğlu atandı.