İzmir AK Parti’de 6 ilçenin daha başkanı netleşti

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin başkanı, yapılan temayül yoklamaları ve değerlendirmeler sonucu belli oldu.
İzmir AK Parti’de 15 ilçe için alınan değişim kararı doğrultusunda 5 kişilik kooridinatör ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda ve genel merkez ile yapılan istişareler sonucunda 6 ilçenin başkanı belli oldu. Temayül yoklamalarında aday gösterilen başkan adayları genel merkeze çağrılarak değerlendirme yapıldı. Yapılan mülakat sonrasında yola devam edilecek isimler ilan edildi. Foça İlçe Başkanlığına İrfan Çalışkan, Aliağa İlçe Başkanlığına Kazım Sayın, Bornova İlçe Başkanlığına Cevdet Çayır, Çiğli İlçe Başkanlığına Mesut Demirkaya, Dikili İlçe Başkanlığına Zeynep Güreler, Karşıyaka İlçe Başkanlığına İsmail Çiftçioğlu atandı.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Helin'in katili gülmeye başlayınca, acılı baba dayanamadı
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum