HABER

İzmir Baro Başkanı Özcan, aday olmak için görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.24 Haziran 2018’de yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için kamu kurumlarından istifaların son gününde, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da görevinden istifa etti.

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.
24 Haziran 2018’de yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için kamu kurumlarından istifaların son gününde, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da görevinden istifa etti. 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir’den 1. bölge 6. sıradan milletvekili adayı olan Aydın Özcan, milletvekili adayı olabilmek için istifa dilekçesini verdi.

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
Elini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttıElini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.