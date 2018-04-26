İzmir Baro Başkanı Özcan, aday olmak için görevinden istifa etti

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.
24 Haziran 2018’de yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için kamu kurumlarından istifaların son gününde, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da görevinden istifa etti. 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir’den 1. bölge 6. sıradan milletvekili adayı olan Aydın Özcan, milletvekili adayı olabilmek için istifa dilekçesini verdi.
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