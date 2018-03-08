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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

"Belediye başkanlığı konusunda üstüme fazla geliyorlar. Bir belediye başkanı basın önüne çıkıp 'ben aday değilim' demediği müddetçe doğal adaydır. Dediğim zamana kadar bekleyeceksiniz. Yoksa aday olarak kabul edeceksiniz"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir belediye başkanı basın önüne çıkıp 'ben aday değilim' demediği müddetçe doğal adaydır. Dediğim zamana kadar bekleyeceksiniz. Yoksa aday olarak kabul edeceksiniz." dedi.

Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti, sorularını yanıtladı.

Kocaoğlu bir gazetecinin "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu belediye başkanlığı konusunda üstüme fazla geliyorlar. Neden geliyorlar? Benim hem parti içinden hem de parti dışından ama daha çok parti içinden rakibim çok. Onlar bu işi karıştırıyor. Bir belediye başkanı basın önüne çıkıp ‘ben aday değilim’ demediği müddetçe doğal adaydır. Dediğim zamana kadar bekleyeceksiniz. Yoksa aday olarak kabul edeceksiniz."

"İzmir trafiğinin 20 milyon nüfusu bulunan İstanbul trafiğine benzediği" yönündeki bir soru üzerine de Kocaoğlu, "İzmir'in trafiği ile İstanbul'un trafiğini mukayese etmek çok gerçekçi gelmedi bana. İZBAN'ın sinyalizasyon problemi var. Siz İzmir'i kıyaslayacaksanız mükemmel çalıştırdığımız metroyla kıyaslayacaksınız. İzmir metrosunun farkını görürsünüz." dedi.

- Türkegül Kocaoğlu: "Aday ol diyorum"

Türkegül Kocaoğlu da eşinin adaylığı konusundaki fikrinin sorulması üzerine, "Ben bu zamana kadar kendisine 'aday olma, artık yeter' diyordum. Şimdi ise 'aday ol' diyorum. Çünkü yaş kemale erdi. Çok sıkı, tempolu bir işe alıştı. Bir hekim olarak kendimi onun yerine koyuyorum. Çok boşlukta hissedecek kendisini. Böyle bir kaygım var. Tabii ki bu işin şakası. Kendisi de şaşırıyor 'aday ol' dememe. Tabi ki kendi bileceği iş." diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu ve eşi yemek sonrasında kadın gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

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