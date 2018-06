İzmir'de CHP 14, AK Parti 8, HDP, MHP ve İYİ Parti 2'şer milletvekili çıkardı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 14, AK Parti 8, HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir’den 2'şer milletvekilliği kazandı.

İzmir'de 9 bin 362 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, kent genelinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 53,9 oy çıktı. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise sandıktan yüzde 33 oy çıktı. İzmir'de, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 177 bin 568 kişi oy verdi. Akşener'e İzmir'de yüzde 6,3 oranında oy çıktı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a da sandıktan yüzde 6 oranında oy çıktı. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 0,5 oy çıkarken, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0,3’lik dilimde kaldı.

İzmir'de milletvekilliği seçiminde yüzü gülen CHP oldu. İzmir genelinde yüzde 41,7 oy alan CHP'yi, AK Parti takip etti. AK Parti, kent genelinde yüzde 28,2 oranında oy aldı. HDP'ye yüzde 11,3, İYİ Parti'ye ise yüzde 11 oy çıktı. Yüzde 6,2 oy alan MHP'yi Saadet Partisi ise yüzde 0,8'le takip etti.

CHP 14 VEKİLLE MECLİS'TE

İzmir'de CHP birinci bölgeden 7, ikinci bölgeden 7 olmak üzere toplam 14 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapma hakkını yakaladı. AK Parti de birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere, toplam 8 vekil ile İzmir’i TBMM'de temsil edecek. HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir'den 2'şer vekili Meclis'e gönderdi.

İYİ PARTİ'NİN İLK SANDIK SINAVI

İzmir birinci bölgede İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Müsavat Dervişoğlu seçilirken, İzmir ikinci bölge birinci sıradan da Aytun Çıray, İYİ Parti'den seçilerek Meclis'e girdi. İzmir'de HDP'nin de vekilleri değişti. Müslüm Doğan ve Ertuğrul Kürkçü'nün yerine birinci sıradan aday gösterilen Serpil Kemalbay ile Murat Çepni, HDP'nin İzmir milletvekilleri olarak yeni dönemde parlamentoda yer alacak. MHP'de de adaylık sürecinde değişim yaşanmış, mevcut vekillerden Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Oktay Vural'ın yerine Tamer Osmanağaoğlu ile Hasan Kalyoncu aday gösterilmişti. İki yeni isim, Meclis'e girdi.

EN GENÇ VEKİL CHP'DE

24 Haziran seçimlerinde İzmir'den parlamentoda siyaset yapma hakkını yakalayan partilerin yaş ortalamalarında da dikkat çeken detaylar var. İzmir'de en genç milletvekili CHP'den seçildi. CHP'nin İzmir'den aday gösterdiği Mehmet Ali Çelebi, 34 yaşında. İzmir'de CHP'nin milletvekilleri arasında en büyük olan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 69 yaşında olan Kılıçdaroğlu, aynı zamanda İzmir'den seçilen en yaşlı milletvekili. AK Parti'de ise en yaşlı vekil Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, 62 yaşında. AK Parti'nin en genç vekili ise Hamza Dağ. Dağ, 38 yaşında.

İZMİR’İN YENİ YÜZLERİ

İzmir'de, TBMM'ye yeni yüzler girdi. AK Parti'de; Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti'den ilk kez seçilerek Meclis'e girdi. CHP'de ise DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter, partinin yeni vekillerinden.

İZMİR'İN 28 MİLLETVEKİLİ

İzmir'den TBMM'ye giden 28 milletvekili şu isimlerden oluştu:

AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar.

CHP: Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter.

MHP: Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu

İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray

HDP: Serpil Kemalbay, Murat Çepni

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

İzmir'den Meclis'e giren 28 milletvekilinin öz geçmişleri şöyle:

Binali YILDIRIM (AK Parti): 21 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Gemi İnşaat Yüksek Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi. Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) master öğrenimini tamamladı. Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camialtı Tersanesi'nde mühendislik ve yöneticilik görevlerini yürüttü. İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu. 58, 59 ve 60, 61, 64'üncü hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mahmut Atilla KAYA (AK Parti): Konyalı bir baba ile Balkan göçmeni bir annenin ilk çocuğu olarak 02.07.1973 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Torbalı'da serbest avukatlık bürosu açtı ve Türkiye'nin en önemli sanayi ilçelerinden birisi olan Torbalı'da yerli ve yabancı birçok şirketin hukuk danışmanlığını sürdürdü. 2011- 2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkezi'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir davalarında avukatlığını yaptı. Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi sonrası MKYK listesinde yedek üye olarak yer aldı, 10 Şubat 2016 tarihinde asıl listeye girerek MKYK üyesi oldu. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev aldı. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Ceyda Bölünmez ÇANKIRI (AK Parti): 1978 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu. İş kadını olan Çankırı, iş hayatına 1999 yılında başlamış olup, 2004 yılından beri kendi şirketlerinde akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmaya devam etti. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve TBMM İdari Amirliği görevlerini yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Çankırı, evli ve 2 çocuk annesi.

Cemal BEKLE (AK Parti): 1978 yılında İzmir'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında AK Parti il yöneticiliği görevinde bulundu. 2 dönem il yöneticiliği yaptı.

Hamza DAĞ (AK Parti): 1 Mart 1980'de Manisa Demirci'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2004 yılında 2 arkadaşıyla beraber İzmir Barosu'na bağlı avukatlık bürosunu açtı. Serbest avukat olarak çalıştı. Değişim Avukatlar Grubu'nun kurucusudur. İlk siyasi parti deneyimini AK Parti'de yaşayan Dağ, sırasıyla İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir İl Gençlik Kolları Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Şubat 2008 tarihinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 3'üncü Olağan Kongresi'nde İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 24'üncü Dönem'de İzmir Milletvekili seçildi. Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu. AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Dağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fehmi Alpay ÖZALAN (AK Parti): 1973 İzmir'de doğdu. Lise mezunudur. Futbol hayatına Altay'da başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa, İncheon United, Urawa Red Diamonds ve FC Köln'de oynamıştır. 1992 yılından 2008 yılına kadar milli takımlarda forma giydi. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk Futbolcudur. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasının kadrosunda yer alan Alpay Özalan, '2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcudur. 2002 Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı, Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na sahiptir. Futbolculuk kariyerini Almanya'da bitiren Alpay Özalan, halen teknik direktörlük yapmaktadır. Eskişehirspor ve Samsunspor'u çalıştıran Alpay Özalan, Ümit Milli Takımı'nın başına getirilmiştir. Özalan, 2 çocuk babasıdır.

Necip NASIR (AK Parti): 1959 yılında Bitlis'te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği Bölümü ve Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 9 yaşında ailesi ile beraber İzmir'e yerleşti. Müteahhitler Federasyonu ve Kızılay Karabağlar şubelerinin kurucusudur. Federasyon Başkanlığı görevinin yanı sıra Ankara'da kurucularından olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkan Vekili, TOBB'da kurulan İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkan Vekili ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi'dir. Ayrıca İzmir Müsiad Danışma Kurulu Üyesi, İZSİAD Danışma Kurulu Üyesi, TÜMSİAD, ASKON, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimar Mühendisler Grubu üyesidir.

Yaşar KIRKPINAR (AK Parti): 1973 Erzurum'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete AK Parti'de başladı. Kuruluşundan beri çeşitli kademelerde görevler yaptı. 7 yıldan beri ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Tuncay ÖZKAN (CHP): 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Cumhuriyet Mitingleri'ni gerçekleştirdi. 'Biz Kaç Kişiyiz' hareketinin kurucusudur. 'Ergenekon' davasından 23 Eylül 2008'de tutuklandı, 5,5 yıl hapis yattı. Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk belgelerini yayınladığı için de ayrıca 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 10 Mart 2014'de serbest bırakıldı. Bugüne kadar yazdığı 18 kitabı bulunan Özkan, yayınlanmış 5 binden fazla makaleye imza atmıştır. Özkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Murat BAKAN (CHP): 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de CHP Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliği'nin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26'ncı Dönem milletvekili seçildi. TBMM Milli Savunma ve İçişleri Komisyonları üyesidir. İngilizce bilen Bakan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Özcan PURÇU (CHP): 1977 tarihinde Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılından itibaren Romanların sorunlarının çözümü noktasında Romanların örgütlenmeleri için çalıştı. 2004 yılında İzmir'de ilk Roman Derneği olarak 'İzmir Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' kurulmasına öncülük etti ve 2005 yılında başkanlık görevini üstlendi. Aynı yıl Avrupa Konseyi tarafından kurulan Avrupa Roman ve Göçebeler Forumu'na (ERTF) Türkiye Romanları temsilcisi olarak seçildi. 2006 yılında İzmir'de kurulan ve ilk Roman federasyonu olan 'Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu'na başkanlık etti. TBMM'de 26'ncı Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak görev yapan Purçu, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği de yaptı. Purçu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kani BEKO (CHP): 1953 tarihinde Makedonya'da doğdu. 1972 yılında Karşıyaka Kültür Dayanışma Dernek Başkanlığı, 1975 yılında DİSK Tekstil Sendikası'nda İşyeri Baş Temsilciliği yaptı. 29 Mart 1977'de Genel-İş Sendikası'na üye oldu. 12 Eylül'de Genel-İş kapatıldıktan sonra ESHOT Troleybüs Atölyesi'nde 7 yıl Belediye-İş'te Baş Temsilcilik yaptı. 1995'te İzmir 4'üncü Bölge Şube Sekreterliği'ne, 1996'da Bölge Şube Başkanlığı'na ve 1999'da tekrar Bölge Şube Başkanlığı'na seçildi. 2001'de DİSK Ege Bölge Temsilciliği'ne, Kasım 2003'te de yeniden Bölge Başkanlığı'na seçildi. 2004-2013 yıllarında Genel-İş Genel Sekreterliği yaptı. Nisan 2013'te DİSK Genel Başkanı seçildi.

Mehmet Ali ÇELEBİ (CHP): 1984'te Ankara'da doğdu. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirip, 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı ve Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Çelebi, 'Ergenekon' davasında 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını 'Teğmen' adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36'ncı kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve veritabanı uzmanlığı eğitimini aldı. İngilizce ve Almanca bilen Mehmet Ali Çelebi, Açık Deniz Dalgıç Sertifikası'na sahiptir. Çelebi, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Tacettin BAYIR (CHP): 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. İzmir Akşam Ticaret Lisesi mezunudur. 2 dönem İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 1983 yılında SODEP'in kuruluş çalışmalarında görev aldı. SHP Konak İlçe Esnaf Komisyon Başkanlığı, Konak Halkevleri Başkanlığı ile Halkevleri İzmir İl Koordinasyonu Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 25 ve 26'ncı dönemlerde milletvekilliği seçimleri sonrası İzmir Milletvekili seçildi. Kendi kurduğu yapı malzemeleri sektöründeki şirketini, bir aile şirketine dönüştüren Bayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ednan ARSLAN (CHP): 1979 tarihinde Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunu. Meslek yaşamında nükleer, termik ve hidroelektrik santraller ile yenilenebilir enerji konularında teorik ve pratik çok sayıda çalışmada bulunmuş ayrıca baz istasyonlarının insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri konusunda araştırmalar yapmıştır. CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan İlçe Başkanlığı'na kadar birçok görevde bulundu. Arslan, kendisinin kurduğu mühendislik şirketinde iş hayatına devam ediyor. Ednan Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kemal KILIÇDAROĞLU (CHP): 1948'de Tunceli Nazımiye'de doğdu. Ekonomist, Maliyeci ve Üst Düzey Kamu Yöneticisi; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1948 İktisat Kongresi, Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokraside Yeniden Yapılanma Gereği, İşsizlik Sigortası Kanunu-Yorum ve Açıklamalar adlı 3 kitabı, değişik gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır. Orta düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Selin Sayek BÖKE (CHP): 1972 tarihinde New York'ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesi'nde tamamladı. Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi, Georgetown Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi, Bilkent üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Dünya Bankası projelerinde danışmanlık, Uluslararası Para Fonu'nda Ekonomist olarak görev aldı. Selin Sayek Böke, CHP Parti Meclis Üyesi, 24-25 ve 26'ncı Dönem İzmir Milletvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sayek Böke, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kamil Okyay SINDIR (CHP): 1962 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nde lisans, 1988 yılında aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1989-1993 yıllarında Uluslararası Rotary Vakfı'nın Freedom From Hunger (Açlıkla Mücadele) bursu ile İngiltere, Cranfield Üniversitesi'nde 4 yıl süreyle doktora çalışmasını tamamladı. 1997 yılında Üniversite Doçenti ve 2004 yılında Profesör unvanına hak kazanmıştır. Aralarında Dünya ve Güneydoğu Avrupa Ziraat Mühendisleri birliklerinin de bulunduğu birçok kuruluşta kuruculuk, başkanlık ve üyelik gibi farklı görevleri üstlenmiştir. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Emek Platformu, Avrupa Tarımsal Bilişim Teknolojileri Federasyonu gibi kurumlarda önemli görevlerde bulunmuştur. Sındır, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Bornova Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve 30 Mart 2014 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. 07 Haziran 2015 ve 01 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde CHP İzmir Milletvekili olarak seçilmiştir. Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 36'ncı Olağan Kurultay'a kadar CHP Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Sındır, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir. Sındır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Atila SERTEL (CHP): 1956 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Farklı gazetelerde serbest muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı'dır. Basılmış 2 kitabı vardır. 1 Kasım 2014 Erken Genel Seçimleri'nde 26'ncı Dönem İzmir Milletvekili olarak Meclis'e giren Atila Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sevda Erdan KILIÇ (CHP): 1980 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1998 yılında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'ni kazanıp İzmir'e geldi. 2003 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. Üniversite öğrencisi olduğu dönemde 1999 seçimleriyle birlikte aktif olarak CHP'de siyaset yapmaya başladı. Buca Gençlik Kolları çalışmalarına katılıp ve Buca Gençlik Kolu İlçe Yöneticisi olarak görev yaptı. 2011 ve 2012 yıllarındaki CHP İzmir İl Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev aldı. Sevda Erdan Kılıç, evli ve 1 çocuk annesidir.

Mahir POLAT (CHP): 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Trakya üniversitesi Gümrük İşletme bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde İşletme okuyan Polat, halen Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. 1995 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra dış ticaret sektöründe çalışma hayatına başlayan Mahir Polat, CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. Polat halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. Evli olan Mahir Polat, 2 çocuk babasıdır.

Bedri SERTER (CHP): 1960 yılında İzmir'de doğdu. 1977 yılında babasının kurdurduğu mobilya sektöründeki şirkette çalışmaya başladı. Üniversite eğitimini, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamasının ardından, 1984 yılında kendisine ait büro mobilyası üretimi ve ihracatı yapan şirketini kurdu. Serter, mobilya sektörünün yanı sıra inşaat sektöründe kurduğu şirketlerle de aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Siyasete 1996 yılında CHP'de başladı. Serter, 2004-2009 yılları arasında da Konak Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2015-2016 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yapan Serter, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Müsavat Dervişoğlu (İYİ PARTİ): 1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniveritesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İş adamıdır. İngilizce bilen Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Aytun ÇIRAY (İYİ PARTİ): 1957 yılında İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'nda çalıştı. Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serpil KEMALBAY (HDP): 1964 yılında Ardahan'da doğan Serpil Kemalbay, ilkokul ve ortaokulu burada tamamladı. 1978 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından bir yıl dil öğrenmek için İngiltere'de yaşadı. Türkiye'ye dönüşünün hemen ardından Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) faaliyetleri içinde yer aldı. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluşu ile SODAP'ı temsilen HDP içerisinde görev aldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin İstanbul 1'inci bölge milletvekili adayı oldu. Figen Yüksekdağ'ın ceza almasının ardından 3'üncü olağanüstü kongrede HDP Eş Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Murat ÇEPNİ (HDP): 1974 yılında Rize'de doğdu. Lise mezunu. 2010 yılında kurulan Ezilenlerin Sosyalist Partisi içinde çalışma yürüttü. Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) kuruluşundan itibaren Karadeniz Bölgesi'nde ve merkezi çalışmalarında aktif yer aldı. İki dönem HDP PM üyesi olarak görev alan Çepni, Şubat 2018'de yapılan HDP 3'üncü Büyük Olağan Kongresi'nde MYK üyeliğine seçildi. Halen ekolojiden sorumlu HDP Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hasan KALYONCU (MHP): 1969 yılında Trabzon'da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 2017 yılında Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 100'e yakın makalesi bulunan Kalyoncu, İngilizce bilmektedir.

Tamer OSMANAĞAOĞLU (MHP): 1963'te Ağrı'da dünyaya geldi. Aydın Üniversitesi'nde yüksek öğrenimine devam etmektedir. Tarım makineleri üreten bir firmanın Erzurum Bölge Bayiliği'ni sürdürmektedir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Tamer Osmanağaoğlu İstanbul'da özel bir hastanenin ortağıdır. Erzurum ve İstanbul'un ardından İzmir’de de iş imkanı oluşturan Osmanağaoğlu, İzmir'de 10 yıl önce müteahhitliğini kendisinin yaptığı sitede, kendi evinde oturmakta.