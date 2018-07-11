İzmir'de CHP Bornova ilçe yönetiminden 10 kişi istifa etti

İZMİR (AA) - CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, 10 ilçe yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini bildirdi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe yönetim kurulu üyeleri Zübeyde Çelik, Ömür Çayırlı, Hatice Değirmenci, Sinan Kaya, Okan Balcıoğlu, Metin Arhan, Ecem Gül Uzar, Bülent Aysal, Hasan Aydın ve Serap Balcı'nın bugün görevlerinden istifa ettiklerini belirten dilekçelerinin kendisine ulaştığını söyledi.

İstifa edenlerin "gördükleri lüzum üzerine" böyle bir karar aldığını ifade eden Güven, "Önceki ilçe başkanımız Nevzat Kavalar'ın milletvekili adaylığından dolayı arkadaşlarla hep birlikte yönetime girmiştik. Biz de desteklemiştik ama milletvekili adaylığı olmadı. Arkadaşlar, onun devamını sürdürme gayretindeler." diye konuştu.

Görevlerinden istifa eden ilçe yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyelerin geleceğini kaydeden Güven, yönetimin düşmesinin söz konusu olmadığını, örgütçe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını sözlerine ekledi.

