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İzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

CHP İzmir 2'nci bölge milletvekili adayı Kani Beko, partisinin Bergama İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

İzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulundu

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA) - CHP İzmir 2'nci bölge milletvekili adayı Kani Beko, partisinin Bergama İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Beko, CHP'lilerle banka şubesine gidip, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bağış hesabına para yatırarak, destek verdi.
CHP'nin İzmir 2'nci bölge milletvekili adayı Kani Beko, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi CHP Bergama İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip, destek istedi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beko, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de başını yastığa koyan 3 milyona yakın kişinin aç yattığını öne sürdü. Türkiye'de işsizliğin 7 milyon olduğunu kaydeden Beko, "İşsizlik 7 milyon ve maalesef 1 milyonu üniversite mezunlarından oluşuyor. Bununla beraber Türkiye'de OHAL ilan edildikten sonra Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 150 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. DİSK'in üyesi olan 3 bine yakın işçi kardeşimiz işten atıldı. Kıdem tazminatı var mı? Yok. İhbar var mı? Yok. İşe iade davası açabilir misin? Hayır. İşsizlik fonundan para alabilir misin? Hayır. Neden peki? Saraydan talimat böyle" dedi.
Beko, konuşmasının ardından Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve bir grup partiliyle ilçedeki banka şubesine gidip, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bağış hesabına destek verdi. Bağış sırasında Bergama CHP Gençlik Kolu üyeleri 'Yeter artık tamam', 'İnce İnce kazanacağız', 'Gelecek Muharrem İnce ile gelecek', 'Türkiye'ye güvence Muharrem İnce' yazılı dövizler açtı.

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İzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulunduİzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulunduİzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulunduİzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulundu

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