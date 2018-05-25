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İzmir'de CHP'lilerden İnce'nin kampanyasına bağış

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanlığı, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışması giderlerini karşılamak için başlattığı bağış kampanyasına destek verdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanlığı, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışması giderlerini karşılamak için başlattığı bağış kampanyasına destek verdi. Buca, Karşıyaka ve Konak belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer, İnce'nin kampanyasına bağışta bulundu. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında partililer, Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinin önünde buluştu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, seçim kampanyası giderlerinde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyasına destek verdi. Belediye başkanlarından Mutlu ve Piriştina 10'ar bin TL, Pekdaş 13 bin TL, İl Başkanı Yücel ise 11 bin TL bağışta bulundu. İl Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı partililerin de destek verdiği etkinlik sonrasında bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Vatandaşlarımız, 25 Haziran'da hukuku, adaleti, özgürlüğü ve demokrasiyi hakim kılacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyorlarsa, onları Muharrem İnce'ye destek vermeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımız kendi maaşlarından, mutfak masraflarından fedakârlık yaparak bu destekleri veriyorlar. Bunun maddi yanından da öte manevi yanı daha da önemli. Çünkü adayımız devletin imkanlarını kullanarak değil, sırtını halka dayayarak yola çıkmış bir insan" dedi. Partililer konuşmanın ardından, bankadan aldıkları bağış dekontlarıyla poz verdi.

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