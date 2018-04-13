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İzmir'de Kocaoğlu'na karikatürlü yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti ve CHP arasındaki havuç polemiği karikatüre yansıdı.

İzmir'de Kocaoğlu'na karikatürlü yanıt

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti ve CHP arasındaki havuç polemiği karikatüre yansıdı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin İzmir'e yaptığı hizmetleri görmediğini öne sürerek havuç yemeyi önerdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun karikatürünü, "İzmir'imize yapılan yatırımları görene kadar havuç vermeye devam edeceğiz" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçen hafta yaptığı konuşmada, Halkapınar-Otogar metrosu ile İzmir Körfez Geçişi projelerini "İzmirlilere uzatılan iki havuç" olarak tanımladı. Bunun üzerine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Evet havuç veriyoruz Sayın Kocaoğlu, çünkü yaşın 72 oldu. Artık gözlerin görmüyor, havuç gözlere iyi gelir. Çünkü sana havuç veriyoruz ki gözlerin iyi görsün, İzmir'e yapılan bütün yatırımları gör. Yıllardır İzmir'e yaptığımız yatırımları görmüyorsun" diye karşılık verdi. Kocaoğlu, meclis toplantısında Körfez Geçişi Projesi için "Ben belediye başkanı olarak ilan ediyorum. Buyurun yapın" dedi. Şengül de "Samimi olsaydı, projeyi ulaşım master planına eklerdi" diyerek polemiği sürdürdü.
Aydın Şengül, yazılı ve sözlü eleştirilerini bu kez çizgilerle sürdürdü. Partisinin İzmir'e yaptığı hizmetleri görmediğini öne sürerek havuç yemeyi önerdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun karikatürünü, Şengül, "İzmir'imize yapılan yatırımları görene kadar havuç vermeye devam edeceğiz" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İzmir'de Kocaoğlu'na karikatürlü yanıt

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