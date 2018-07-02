İzmir'de MHP, İYİ Parti ve HDP'li vekiller mazbatalarını aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de MHP, İYİ Parti ve HDP'den milletvekili seçilenler, mazbatalarını aldı. İlk kez milletvekili seçilen MHP'li Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte mazbatasını aldı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın mazbatasını ise İl Başkanı Koray Ükünç aldı. Mazbatasını alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Korkarım ki millet kaybetti. Milletin kaybını telafi etmek için TBMM'de üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Kalabalık bir grupla Kültürpark içindeki İl Seçim Kurulu'na gelen MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu'na MHP İl Başkanı Necat Karataş da eşlik etti. Milletvekili olarak ilk kez siyaset yapma imkanı yakalayan Hasan Kalyoncu, İzmir için projeler üreteceklerini söyledi. İzmir ve Türkiye için yararlı ve güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını belirten Kalyoncu, "Hizmette hem İzmir'e hem ülkeye ve millete elimizden geldiğince katkı sağlamaya, projeler üretmeye ve güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye'yi güzel bir geleceğin beklediği inancındayız" dedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirtti. İzmir için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Osmanağaoğlu, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, İzmir milletvekillerinin İzmir ve Türkiye için hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına inandığını ifade etti. Karataş, "MHP'nin bütün mensupları, Ülkü Ocaklarımız ve gönüllü kuruluşlarımızla birlikte beraber bir seçim çalışması olmuştur. Seçim sonuçları neticesinde İzmirli seçmenimiz iki çok değerli vekil adayımızı seçti. Dolayısıyla bizler de MHP mensupları olarak iki vekilimizin İzmir'imize ve yüce Türk milletine gereken hizmeti vereceği ve cansiperane çalışmaları olacağına eminiz. İzmir'imizdeki sıkıntıları, beklentileri, ihtiyaçları TBMM'ye taşıyacakları kanaatindeyiz" dedi.

'KORKARIM Kİ MİLLET KAYBETTİ'

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Müsavat Dervişoğlu mazbatasını alırken seçimde hiçbir partinin kaybetmediğini, kaybedenin yalnızca millet olduğunu söyleyerek, "Milletin kaybını telafi etmek için TBMM'de üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarına itirazımız yok. Milletimiz böyle bir takdirde bulundu ve İYİ Parti'ye de muhalefet görevi verdi. Seçim sürecinin oluşması ve kampanya dönemi ile ilgili ciddi itirazlarımız var. Bunu sıklıkla paylaştık. Bu seçimin kaybedeni yok. Her parti kazanmış gibi görünüyor. AKP yüzde 8 oy kaybetti ama Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. AKP kârlıdır. CHP 2-3 puan civarında oy kaybetti. Ama Muharrem İnce yüzde 30 civarında oy aldı. CHP kârlıdır. Biz seçime sıfırdan başladık. İYİ Parti olarak 43 milletvekili ile Meclis'te temsil ediliyoruz. İYİ Parti de kazançlıdır. HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği konuşuluyordu. Barajı geçti, o da kârlıdır. Kaybeden kimdir diye bakmak lazım. Korkarım ki millet kaybetti. Milletin kaybını telafi etmek için TBMM'de üzerimize düşeni yapacağız."

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'ın mazbatasını ise İzmir İl Başkanı Koray Ükünç aldı.

'ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

İzmir'de HDP'den milletvekili seçilen Murat Çepni ile HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da mazbatasını aldı. Kemalbay, mazbatasını alırken, "2 Temmuz katliamının yıl dönümü. 2 Temmuz'da yaşamını yitiren canları saygı ile anmak istiyorum. Bu mazbatanın ve 24 Haziran seçimlerinin halkların birlikte yaşamına, barışa, demokrasiye, özgürlüklere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

HDP'den milletvekili seçilen Murat Çepni ise "Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Bütün engellemelere rağmen halkımızın iradesinin önünün kesilmesinin çabalarına rağmen biz HDP olarak, bu toprakların ezilenleri olarak bir mücadele yürüttük. Ve bunu her şeye rağmen başardık. Bugün Sivas katliamının yıl dönümü. Sivas'ta adalet mücadelemiz sürecek. Biz de HDP'li vekiller olarak bütün mücadelelerin içerisinde olacağımız gibi adalet mücadelesini yükselteceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.