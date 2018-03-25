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"İzmir'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "Biz İzmir'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz. Rabiamız var, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Bunu Mardin'de de Diyarbakır'da da İzmir'de de her yerde söyleyen partinin adı AK Parti'dir"

"İzmir'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin İzmir'de ne söylüyorsa Diyarbakır'da da aynısını söylediğini bildirdi.

Dağ, Serdar Yereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Buca 5. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda Türkiye'nin, AK Parti'nin büyümesi için elinden gelenin fazlasını yaptığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Dağ, "Afrin'de önemli bir şey yaptık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcıları önce Cerablus, El Bab'ta bu süreçte Türkiye için olmayacak işler için dua ettiler bir nevi. Kalplerinden geçeni ağızlarıyla telaffuz ettiler. Afrin'e Türk bayrağını diktikten sonra söyleyecekleri hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre önce Diyarbakır'da olduklarını hatırlatarak, coşkulu bir kalabalıkla buluştuklarını anlattı.

İzmir'de miting yapan ve Türk bayrağı sallayanların Hakkari'de Türk bayrağını sallayamadığını ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

"Biz İzmir'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz. Rabiamız var, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Bunu Mardin'de de Diyarbakır'da da İzmir'de de her yerde söyleyen partinin adı AK Parti'dir. Türkiye'nin her yerinde mertçe aynı söylemde bulunan partinin adı AK Parti'dir."

Dağ, daha sonra partiye yeni üye olan Ercan Geçgel'e parti rozetini taktı.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin yaptığı kongrede şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

AK Parti Buca 5. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Buca 5. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Buca 5. Olağan İlçe Kongresi

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