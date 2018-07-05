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İzmir'de olağanüstü kurultay için imza hareketi başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün parti içinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları için toplanacak.

İzmir'de olağanüstü kurultay için imza hareketi başlayacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün parti içinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları için toplanacak. Örgütler, Genel Merkez'in vereceği karara kilitlenirken, MYK'dan olağanüstü kurultay yapılması yönünde bir karar çıkmadığı takdirde, İzmir'de kurultay delegeleri imza toplamaya başlayacak.
İzmir'de CHP'nin 52 kurultay delegesi bulunuyor. Partililer ve delegeler, bugün Ankara'da yapılacak olan MYK'ya kilitlendi. MYK'dan olağanüstü kurultay yapılması yönünde bir karar çıkmaması halinde, İzmir'de bazı kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay yapılması için imza toplamaya başlayacak. O isimlerin başında milletvekili aday adayı olan, ancak aday listesine yazılmayan CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile yine milletvekili aday adayı olan, ancak listeye giremeyen CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven bulunuyor. Her iki isim de olağanüstü kurultay kararı alınmaması halinde, imza hareketine öncülük edeceklerini açıkladı.
KURULTAY DELEGELERİ NE DEDİ?
CHP'nin İzmir'deki kurultay delegelerinden bazılarının görüşleri şu şekilde:
CHP Ödemiş eski İlçesi Başkanı, CHP İzmir milletvekili adayı Mehmet Birlik: Ödemiş'ten başladım, Ankara'ya kadar Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Ama bu iş böyle gitmiyor. Kurultay için imza toplarlarsa ben de imza veririm.
CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven: Eğer MYK öyle bir karar almazsa, bir imza hareketi başlarsa, ben de imza veririm. Hazırlıklı durumdayız. Eğer MYK böyle bir karar almazsa, biz de İzmir'de imza toplamaya başlayacağız. Onun da gereğini hep birlikte yapıyoruz.
CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar: İmza toplamaya öncülük edeceğim. Genel başkan büyük bir devlet adamlığı gösterdi. İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Ancak Muharrem İnce rüzgarını da unutmayacağız. İnce rüzgarı olmasaydı, partimizin oyları yüzde 20'nin altına düşebilirdi. Toplum değişim istiyor. Bu değişimi gösterirsek, partimiz de zarar görmez. Kesinlikle yerel seçimlerde başarılı olmalıyız. Yerel seçimlerde başarılı olmak için değişim gerekiyor. Bu artık yolun sonu. Burada bir değişim yaşanmalı, çünkü toplumda böyle bir istek var.
İsmet Korkmaz: İmza vereceğim.
CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak: Eğer bir kurultay olacaksa, bunu çok uzatmadan, kırıp dökmeden yapmak lazım. Şimdi zamanı değil deniyor ve bana göre de şimdi zamanı değil. Yerel seçimler var. Bence imza toplamaya gerek yok. Genel başkanımız 'Hak, hukuk, adalet' deyip Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü.
CHP Foça eski İlçe Başkanı Günal Biçer: Foça kurultay delegesi olarak ilçemi temsil ediyorum. Böyle bir durumda ilçe başkanımdan danışma kurulu toplantısı yapmasını isteyeceğim. Bu toplantıda çıkan karara göre de yol haritamızı belirleyeceğiz. Birilerini temsil ediyorum. Tek başıma bir karar vermem doğru olmaz.
KURULTAYA KARŞI ÇIKANLAR DA VAR
CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam: Bu durum selde kütük kapmaya benzer. İl Başkanı gerekli açıklamayı yaptı. Sosyal medyada bunu tartışmanın yeri ve zamanı değil. Bizim kurullarımız tartışır, konuşur, MYK ne karar alacak ona bakmak lazım. İlçe başkanı olarak partimizi hiçbir zaman basında tartışmam. Alacakları karardan önce konuşmak nafile. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İlçe olarak yerel seçim çalışmalarına başladık.
CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız: Ben imza vermeyi düşünmüyorum.
CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat: CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması doğru değil.
CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pal: Ben bu konuları basın üzerinden konuşmam. Konuşulanları da yanlış buluyorum.

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