İzmir'de sandık güvenliği ittifakı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- 24 HAZİRAN'da yapılacak genel seçimler için ittifak kuran; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti’nin hamlesi, yerelde sandık ittifakına dönüştü. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç’ün çağrısı ile bir araya gelen 4 il başkanı, sandık güvenliğini masaya yatırdı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan il başkanları, “Tek bir oy bile çaldırmayacağız" mesajı verdi.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın karşısında Millet İttifakı’nı kuran CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP), yerelde de sandık güvenliği için birleşti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç’ün çağrısı ile İzmir’de bir otelde toplanan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Demokrat Parti İl Başkan Vekili Ahmet Nedim Turbil, Saadet Partisi İl Başkan Vekili Mustafa Erduran ile partilerin il yöneticilerinden bazıları katıldı. Basına kapalı gerçekleşen zirvede, seçim sırasında sandık güvenliğinin sağlanması noktasında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar üzerinde görüşler paylaşıldı. Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Ükünç, ittifak yapan 4 partinin daha verimli çalışması ve sahada performanslarını artırmak için neler yapılabileceğinin tartışıldığını belirterek, "Her partiden bir koordinatör arkadaş belirliyoruz. Bu arkadaşlar gereken çalışmaları yapacaktır. Toplantımızın amacı seçim ve sandık güvenliğiydi. Bu noktada ne gerekiyorsa, hepsini yapacaklar. Bunun altında onlarca madde var. Merkezde ya da köylerde bir tane oy çaldırmayacağız. Çok kararlı bir ekibimiz var. Halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın" dedi.

'ORTAK MÜCADELE VERECEĞİZ'

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise, 4 siyasi partinin başkanları olarak önerileri paylaştıklarını açıkladı. Ortak mücadele vereceklerini kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"Genel başkanlarımızın aldıkları ittifak kararının tabana, örgütlere yansıması gerekiyor. Bizim mücadelemiz, demokrasi mücadelesidir. Hukuk kurullarıyla seçim gerçekleşmesi, halkın iradesinin sandığa yansıması için gerekli önlemler alınacaktır. Partiler gerekli desteği birbirine verecektir. Bu konuda iletişimi ve alınan kararları daha hızlı hayata geçirmek için her bir partiden koordinatör atanmasını kararlaştırdık. Koordinatör arkadaşlarımızın da isimlerini zamanı geldiğinde paylaşırız."

'HERKESİN OYUNU KORUMAK İSTİYORUZ'

SP İl Başkanvekili Mustafa Erduran da seçim iş güvenliği birliği anlamında güzel bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Yapılan her seçimden sonra toplumun kafasında soru işaretleri oluştuğunu ifade eden Erduran, "Acaba sandığa attığımız oylar, milli irademiz sandığa yansıdı mı, yoksa oylarımız çalındı mı? Bu anlamda tedirginlik vardı. 4 partinin bir araya gelmesi ve sonuca vardırmasıyla mutlaka halkımızın kafasında yer edinen düşünceleri de bertaraf etmiş olacağız. Yaptığımız toplantı, şu anlama gelmesin; 4 siyasi parti bir araya geldi, işbirliği yaptı. Sadece 4 siyasi partinin haklarını koruma anlamında değil, seçime giren her partinin bir oyu dahi olsa, onları da koruma anlamında burada çok güzel kararlar alındı. Koordinatör sorumlular atandı. Buradaki gelişmeyi 81 il başkanımıza da bildirip, karar aldırabilirsek hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

PARTİLERDEN ORTAK ADIM

Demokrat Parti İl Başkan Vekili Ahmet Nedim Turbil ise bu seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. 24 Haziran’ın Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası olduğunu söyleyen Turbil, "Oyların, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması için bir araya geldik. 4 parti ve başkanlar olarak konsensüs gerçekleştirdik. Seçim sorumluları koordinasyon merkezleri olacaktır. İzmir demokrasinin başkentidir, demokrasinin meşalesi buradan yanar. Bunu Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Oylar sayıldıktan sonra 'hata mı var' ikilemi ortadan kalksın diye il başkanları olarak kararlar aldık" dedi.

Başkanlar, toplantının ardından otelden ayrıldı.

