İzmir'deki AK Parti'li kadınlara saldırı girişimi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte 24 Haziran seçim gecesi otomobille kutlamalardan dönen AK Parti'li 5 kadına akaryakıt istasyonunda saldırı girişiminde bulunulmasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

Büyükdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki kutlamalara katılan ve dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerce kendisine linç girişiminde bulunulduğunu iddia eden Dilek Özmen ve ailesini ziyaret etti.

Dilek Özmen'le bir süre görüşen ve "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Büyükdağ, olayı yaşayan kadınlardan bilgi aldı.

- "Olayın takipçisiyiz"

Ellerinde sadece Türk bayrakları olan 5 kadına, 50'nin üzerinde erkeğin saldırısına sessiz kalınamayacağını belirten Büyükdağ, "Kadın haklarından dem vuranlar hala olayı kınamış değiller. İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte böyle bir linç girişiminin yaşanması son derece üzücü. Bu olayla birlikte, aslında Atatürk'ün ismini kullanan bu zihniyetin amacının özgürlükler olmadığı, amaçlarının demokrasi olmadığı da ortaya çıktı." diye konuştu.