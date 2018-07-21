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İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu konuda bir ihmal söz konusu ise idari ve adli olarak kimin bir kusuru varsa bu kusurun sonuna kadar biz takipçisi olacağız. Gerekli mercilerimiz, adli makamlarımız, başsavcımız, idari makamlar, kaymakamımız, Tarım İl Müdürlüğü gerekli işlemleri yapacak”

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önceki gün Aliağa ilçesinde bulunan bir sanayi tesisinde çok sayıda işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasına ilişkin "Bu konuda bir ihmal söz konusu ise idari ve adli olarak kimin bir kusuru varsa bu kusurun sonuna kadar biz takipçisi olacağız. Gerekli mercilerimiz, adli makamlarımız, başsavcımız, idari makamlar, kaymakamımız, Tarım İl Müdürlüğü gerekli işlemleri yapacak. Biz de bu şehrin vekilleri olarak bunun takipçisi olacağız.” dedi.

Dağ, partisinin İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret etti. İşçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Dağ ve Özalan daha sonra hastane yetkililerinden işçilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Buradan AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına geçen Dağ, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- "122 işçi tedavi altında"

Zehirleme şikayetiyle hastaneye yapılan başvuru sayısının 3 bin 300 olduğunu söyleyen Dağ, "Bunların içerisinde mükerrer başvurular da var. Mükerrer başvurular içerisinden çıkardığımızda 2 bin 400 kişinin başvurduğu bilgisini aldık. Hastalarının bazısı ayakta, bazısı yatakta tedavi edilmiş ve taburcu olmuş. Şu anda hastanelerimizde 122 işçi vatandaşımız tedavi altında. İşçilerden 8'i Aliağa Devlet Hastanesi'nde diğerleri ise Menemen, Bergama, Çiğli Araştırma ve Bornova Trafik Hastanesi'nde tedavi görüyor." dedi.

- "Konunun takipçisi olacağız"

Zehirlenme hadisesinin duyulmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ekiplerinin hastanelerde gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Dağ, yaşanan olayda can kaybı bulunmamasının tek tesellilerinin olduğunu ifade etti.

Olayın yaşandığı kurumun özel sektör olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Burada kamu sektörü değil de özel sektörde hadise yaşanmış olmasına rağmen bizler vekiller olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Burada yemekten kaynaklanan bir zehirlenme ilk etapta görülen bir durum. Zehirlenmenin nasıl olduğu ve yemek firmasının kime ait olduğu soruşturma kapsamında. Soruşturma anlamında tabii ki kim olursa olsun üstüne gideceğiz. Bu konuda bir ihmal söz konusu ise idari ve adli olarak kimin bir kusuru varsa bu kusurun sonuna kadar biz takipçisi olacağız. Gerekli mercilerimiz, adli makamlarımız, başsavcımız, idari makamlar, kaymakamımız, Tarım İl Müdürlüğü gerekli işlemleri yapacak. Biz de bu şehrin vekilleri olarak bunun takipçisi olacağız."

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açıklama Aliağa basın işçi zehirlenme

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