İzmirli Roman milletvekillerinin tatlı rekabeti

Önceki dönemlerde milletvekili iken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan 3 kişi de milletvekili olarak Parlamento'ya girdi. Gülay Samancı Konya Milletvekili, Alev Dedegil İstanbul Milletvekili, Özlem Zengin de Tokat Milletvekili olarak seçildi.

Giresun'un üç AK Parti milletvekilinin ikisinin soy ismi Öztürk. Bu milletvekilleri 26. Dönem'de de AK Parti'yi Meclis'te temsil eden Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk.

Bir milletvekilinin ismi ile seçildiği ilin adı aynı. İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, yeni parlamentoda görev alacak.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'te iki engelli milletvekili yer alacak. Bu milletvekilleri AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir.

2000 yılında vefat eden sanatçı Ahmet Kaya'nın ismini taşıyan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yeni Meclis'te ilini temsil edecek.

Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de Öcalan soyadlı bir milletvekili var. 26. Dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın görev yaptığı Meclis'te, 27. Dönem'de aynı ilden HDP Milletvekili Ömer Öcalan yer alacak.

Daha önce MHP milletvekili olarak Kocaeli'yi Meclis'te temsil eden Lütfü Türkkan, bu Dönem'de Kocaeli İYİ Parti milletvekili olarak yer alacak.

- İki Roman milletvekili Meclis'te

27. Dönem Meclisi, Roman milletvekillerinin İzmir'den tatlı rekabetine sahne olacak.

26. Dönem Parlamentosu'nda bir Roman milletvekili TBMM'de görev yaparken, 27. Dönem Parlamentosu'nda iki Roman milletvekili seçim bölgeleri olan İzmir'e hizmet etmek için birbirleriyle yarışacak. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Romanların parlamentodaki temsilcileri olacak.

Bazı iller parlamentoda tek parti tarafından temsil edilecek.

Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Kilis'in bütün milletvekilleri AK Parti milletvekillerinden oluştu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in oğlu Müslüm Yüksel, yeni dönemde görev yapacak AK Parti milletvekilleri arasında yer alacak.

