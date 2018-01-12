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İzmit'te, CHP'den OHAL tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 13:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, CHP Kocaeli İl Başkanlığı, OHAL'in 6'ncı kez uzatılacağının açıklanmasına tepki gösterdi.

CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve partililer, İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelerek, OHAL'in uzatılacak olmasına tepki gösterdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay hükümetin baskılarının tüm kurumları sardığını belirterek, "Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı-solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir. İktidara gelirken OHAL'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL'den beslenen ve bir baskı rejimini KHK'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşılırken, OHAL altında gidilen referandum da mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Hükümetin baskıları tüm kurumları sarmıştır. Parlamenter demokrasiye karşı girişilen harekâtın usulsüzlükleri, Anayasa'yı yok sayan kararlarla sözde tescil edilmiştir. Türkiye'de Anayasa fiilen lağvedilmiş, hukuk askıya alınmıştır. Yemin ettikleri Anayasa'yı savunmak yerine cübbelerini iliklemeye çalışan kimi yüksek yargı mensupları ile birlikte, OHAL kanunsuzlukları adeta zor kullanılarak resmileştirilmiştir" dedi.

OHAL KHK'larının toplumun üzerinde sallanan bir kılıç haline geldiğini ifade eden Sarıbay, şöyle konuştu:

"OHAL KHK'ları, toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak, seslerini yükseltmek isteyen tüm kesimlere yönelik bir silah halini almıştır. Anayasa'yı yok sayan bir anlayış ile KHK'lar yasal kapsamından çıkarılmış, yetki çerçevesini aşmıştır. Kış lastiği ve epilasyon merkezleriyle ilgili düzenlemeler dahi KHK konusu yapılırken, demokratik kitle örgütlerinin, gazetelerin ve dergilerin kapatılması iktidarın övündüğü icraatları olmuştur. KHK'lar hukuku katletmenin bir yolu olarak amansızca kullanılırken, haksızlığa uğratılan yüz binlerce taşeron işçisinin hak arama yolunun kapatılmasının da aracı olmuştur."

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