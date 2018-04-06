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İzmit’te konuşan Bilal Erdoğan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştıSaldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
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