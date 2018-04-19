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İzol: "Erken seçim kararı doğru"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan erken seçim açıklamasını değerlendirdi.Türkiye’nin seçim gündemini atlatıp bir an önce ekonomiye yönelmesi gerektiğini belirten MEGİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, alınan erken seçim kararını iş adamları olarak doğru bulduklarını kaydetti.Seçim kararının hayırlara vesile olmasını dilediklerini söyleyen İzol, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeler ve ekonomik istikrar açısından, alınan erken seçim kararını doğru buluyoruz.

İzol: "Erken seçim kararı doğru"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan erken seçim açıklamasını değerlendirdi.
Türkiye’nin seçim gündemini atlatıp bir an önce ekonomiye yönelmesi gerektiğini belirten MEGİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, alınan erken seçim kararını iş adamları olarak doğru bulduklarını kaydetti.
Seçim kararının hayırlara vesile olmasını dilediklerini söyleyen İzol, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeler ve ekonomik istikrar açısından, alınan erken seçim kararını doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin yapılması ile birlikte, ülke gündeminin ekonomi odaklı ilerlemesini bekliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin hedeflerine ilerleme yolunda emin adımlar atacağına eminiz" dedi.

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