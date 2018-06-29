Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde yapılan cami ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsüne yapılan caminin ibadete açılış töreninde, yaptığı konuşmada, mescidin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

"Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder." hadisini hatırlatan Erdoğan, cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da hutbede bu konunun önemine değindiğini belirtti.

Erdoğan, caminin yapılmasında emeği geçenlere ve açılışa katılan jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde bin 500 öğrencinin komando eğitiminde olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz."