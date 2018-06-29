Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde yapılan cami ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsüne yapılan caminin ibadete açılış töreninde, yaptığı konuşmada, mescidin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
"Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder." hadisini hatırlatan Erdoğan, cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da hutbede bu konunun önemine değindiğini belirtti.
Erdoğan, caminin yapılmasında emeği geçenlere ve açılışa katılan jandarma personeline teşekkür etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde bin 500 öğrencinin komando eğitiminde olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz."
- "Mehmetimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür"
"Mabetlerin, bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yer" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür." dizelerini hatırlattı.
Aslolanın, "manevi, imani noktada işin temerküz etmesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Çünkü bizim büyük bir avantajımız var. Hamdolsun Müslümanız ve Rabb'im bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Biz de malum Mehmetimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de 'küçük Muhammed' anlamına bizim askerimize 'Mehmetçik' adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı 'Mehmetçik' olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun için sizler, Mehmetçikler olarak zaten kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Onun için de peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın."
- "Allah böyle nice eserlere kavuşmayı nasip etsin"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsünde eğitim görenlerin de burada yaşayanların da uzun süredir kampüste bir cami açılmasını arzu ettiğini aktardı.
Bu caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, "Birgün Bahçelievler'de ikindi vaktinde camiye girdim. Bir kişi müezzin mahfilindeydi. Çok güzel yapılmıştı. İçine girdim, ne güzel yapılmış, bu camiyi kim yaptı dedim. Bir cümle söyledi, hiç unutmadım, 'Allah yaptı' dedi. Onun için Allah böyle nice eserlere kavuşmayı nasip eder ve inşallah nicelerinin de zatı devletleriniz açılışlarında bulunur." ifadesini kullandı.
- "Bizlere düşen camilerimizi ibadetlerimizle şenlendirmek"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da mukaddes bir mekanın açılışının yapıldığını belirterek, "Cami inşa etmek elbette önemlidir ancak asıl önemli olan camiyi varlığımızla mamur eylemektir. Camide zihinlerimizi, gönüllerimizi imar etmektir. Kadını erkeği, çocuğu genci, yaşlısıyla bizlere düşen camilerimizi ibadetlerimizle şenlendirmektir. Daha da önemlisi kendini bilen, Rabb'ini bilen, çevresini bilen, sorumluluklarının farkında olan, milletine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme noktasında camilerimizi daha canlı ve verimli kullanabilmektir." diye konuştu.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı ve açılış için Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne geldi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra camide namaz kıldı.
Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede cami ve mescit yaptırmanın önemine değindi.
Namazın ardından başlayan açılış töreninde, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimiz tüm Müslümanlara, öncelikle siz sevgili Mehmetçiklerimize, gerek komuta kademesi gerekse erat, erbaş hepinize hayırlı, mübarek olsun." sözleriyle kurdeleyi kesti ve camiyi ibadete açtı.
Törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile jandarma personeli katıldı.
- Selçuklu mimarisinden esinlenildi
Daha önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı içindeki Destek Kıtalar Komutanlığı binasında faaliyet gösteren bir mescit yer alıyor ve ibadet ihtiyacı bu şekilde karşılanıyordu.
Kampüse, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde ve hayırsever bir iş adamının yardımlarıyla yeni ibadethane yaptırıldı.
25 Ağustos 2017'de temeli atılarak yapım çalışmalarına başlanan camide, Selçuklu mimarisinden esinlenildi, dış cephesi ise doğal travertenden imal edildi.
2 bin 190 metrekare alana inşa edilen cami, 4 bin 300 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan sağlayacak.
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