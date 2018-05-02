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Japon heyet TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Fukui, Mecliste temaslarda bulundu

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile görüştü.

Teru Fukui ve beraberindeki heyet önce TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız ile bir araya geldi.

Görüşmede Fukui iki ülke arasında yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, özellikle dış ticaret alanında yapılacak işler bulunduğunu söyledi.

Son dönemlerde Kore yarımadasında bir barış havası estiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'de bulunduğunu anımsatan Fukui, Kuzey Kore'nin Japon vatandaşlarını kaçırdığını ve Japonya'nın bu kişilerle ilgili bilgi alamadığını ifade etti. Fukui, bu konuda Türkiye'nin desteğini beklediklerini dile getirdi.

Altunyaldız da iki ülke arasında iş birliğinin, yatırımın ve ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle ticaret alanında ilişkilerin istikrarlı şekilde artığına dikkati çekti.

İki ülke arasında ticaret dengesinde önemli bir açık bulunduğunu ifade eden Altunyaldız, bu açığın kapatılması gerektiğini vurguladı.

Fukui daha sonra Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile bir araya geldi. Şeker, Komisyon Başkanı Mehmet Habib Soluk'un rahatsızlığı nedeniyle görüşmeye katılamadığını söyledi.

Japonya'nın Türkiye için önemli bir partner olduğunu ve iki ülkenin birçok alanda iş birliği yaptığını anlatan Şeker, Japonya ile ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi. Şeker, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizerek, seyahat uyarılarının kaldırılmasını istedi.

Fukui de turizm konusunda umutlu olduğunu belirterek, ilişkilerin daha da gelişmesini beklediklerini kaydetti.

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