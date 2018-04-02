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Japonya Başbakanı Abe, ABD Başkanı Trump’la görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kritik Kuzey Kore-ABD zirvesi öncesinde Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan tarihleri arasında Donald Trump ile görüşmek üzere ABD’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kritik Kuzey Kore-ABD zirvesi öncesinde Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan tarihleri arasında Donald Trump ile görüşmek üzere ABD’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Abe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la yapacağı görüşmede Kuzey Kore’nin geçmişte kaçırdığı Japonya vatandaşları konusunu gündeme getirmesini isteyebileceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki Panmunjom köyünde 27 Nisan’da bir araya gelecek. Kuzey Kore lideri Kim’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ise Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanıyor.
Kim, dün başkent Pyongyang’da sahneye çıkan Güney Koreli pop ve rock yıldızlarını izlemiş, sanatçılarla el sıkışmıştı.

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