HABER

Japonya Başbakanı Abe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü.

İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019'da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yokCHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli olduMeral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.