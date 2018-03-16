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Johnson:"Rus ajanını sinir gazıyla zehirleme emrini Putin verdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’i sinir gazıyla öldürme emrini büyük ihtimalle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiğini söyledi.İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rus casusunun zehirlenmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajan Sergey Skripal’i öldürme emrini çok büyük bir ihtimalle kendisinin vermiş olabileceğini söyledi.

Johnson:"Rus ajanını sinir gazıyla zehirleme emrini Putin verdi"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’i sinir gazıyla öldürme emrini büyük ihtimalle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rus casusunun zehirlenmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajan Sergey Skripal’i öldürme emrini çok büyük bir ihtimalle kendisinin vermiş olabileceğini söyledi. Johnson," “Rusların kendilerine karşı düşmanlığımız yok. Olanlardan dolayı hiç bir şekilde bir Rus düşmanlığı oluşmamalı" dedi. Johnson," Bizim tartışmamız Kremlin ve Putin’in verdiği kararla. Çünkü biz 2 Dünya Savaşı’ndan beri İngiltere ve Avrupa sokaklarında hiç rastlanmayan sinir gazı ile zehirleme kararının Putin’e ait olduğuna inanıyoruz" dedi.
Rusya ise, Sergey Skripal’in zehirlenmesine herhangi bir müdahaleyi reddetti.
Geçtiğimiz haftalarda çifte ajanlık yaptığı gerekçesiyle Moskova’da vatana ihanetle suçlanan Eski Rus Ajanı Sergey Skripal, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak komaya girmişti. Eski Rus ajanının kritik durumu devam ederken, İngiliz yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

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