Kabine 9 Temmuz'da açıklanacak

COŞKUN ERGÜL - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor; diğer yandan Genel Kurul yemin töreni için hazırlanıyor.
Programa göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem yemin töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak.
-Kabine, pazartesi günü açıklanacak
AK Parti TBMM Grubu, yemin törenin yapılacağı gün saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve aynı gün kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de böylece resmen başlamış olacak.
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum