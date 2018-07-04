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Kabine 9 Temmuz'da açıklanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin edeceği 9 Temmuz Pazartesi günü kabineyi de açıklayacak -AK Parti'nin 27. Dönem ilk grup toplantısı ise 7 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek

COŞKUN ERGÜL - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor; diğer yandan Genel Kurul yemin töreni için hazırlanıyor.

Programa göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem yemin töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

-Kabine, pazartesi günü açıklanacak

AK Parti TBMM Grubu, yemin törenin yapılacağı gün saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve aynı gün kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de böylece resmen başlamış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
7 temmuz cumartesi AK Parti grup toplantısı cumhurbaşkanı

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