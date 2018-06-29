Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'daki yemin töreninin ardından kabineyi açıklayabileceğini belirtti.

YENİ KABİNE ŞEMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut sistemde 26 olan bakanlık sayısının 16'ya indirileceğini açıklamıştı.

Söz konusu 16 koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görev alması beklenen isimler arasında çok tecrübeli bürokratlar olduğu gibi, kamuoyunun çok yakından tanımadığı ancak kariyerleri başarılarla dolu teknokratlar da yer alıyor.

Adı kulislerde "bakanlık" için geçen isimlerden şu an için ön planda olanlar; eski Türk Hava Yollarında Genel Müdürü, şu an TUSAŞ'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Goldman Sachs'ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin...

Ankara kulislerinde, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in Savunma Bakanlığı için adı geçiyor, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.