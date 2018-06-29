Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'daki yemin töreninin ardından kabineyi açıklayabileceğini belirtti.
YENİ KABİNE ŞEMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut sistemde 26 olan bakanlık sayısının 16'ya indirileceğini açıklamıştı.
Söz konusu 16 koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu.
SÜRPRİZ İSİMLER VAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görev alması beklenen isimler arasında çok tecrübeli bürokratlar olduğu gibi, kamuoyunun çok yakından tanımadığı ancak kariyerleri başarılarla dolu teknokratlar da yer alıyor.
Adı kulislerde "bakanlık" için geçen isimlerden şu an için ön planda olanlar; eski Türk Hava Yollarında Genel Müdürü, şu an TUSAŞ'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Goldman Sachs'ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin...
Ankara kulislerinde, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in Savunma Bakanlığı için adı geçiyor, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Goldman Sachs'ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin'in ekonomi yönetiminde kritik roller alması bekleniyor.
VARANK VE KALIN'IN İSMİ DE SIKÇA DİLLENDİRİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ve başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın da yeni kabinede görevlendirilebileceği belirtiliyor.
24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili adayı olan ancak vekil seçilemeyen gazeteci Ayşe Böhürler'in ise Aile Bakanı olarak görevlendirilebileceği konuşuluyor.
MHP'YE BAKANLIK VERİLECEK Mİ?
Öte yandan Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye kabinede yer verilip verilmeyeceği de tartışma konusu... AK Parti'nin bu konuya büyük hassasiyetle yaklaştığı ve olası senaryolar üzerinde çalışıldığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
Diğer taraftan, AK Parti'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen bazı önemli isimlerin tecrübelerinden yararlanılabileceği, bu maksatla kabinede rol verilebileceği de ifade ediliyor. (Super Haber)
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