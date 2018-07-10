Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Eski bakan Ekrem Pakdemirli’nin küçük oğlu Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi ve Celal Bayar Üniversitesi eski rektörü Mehmet Pakdemirli ise FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin, kardeşi FETÖ soruşturmaları nedeniyle cezaevinde olan bir ismi kabinesine alması da sosyal medyada yangı uyandırdı. ÖZAL'IN 'KARAKUTUSU'YDU



2013 yılında Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili anılarını Özal'ın Mirası isimli kitapta toplayan Ekrem Pakdemirli, o döneme ilişkin önemli gelişmeleri yazmıştı. Turgut Özal'ın sağ kolu ve karakutusu olarak bilinen eski bakan Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli kitabında tartışma yaratacak birçok konuyu da gündeme getirmişti. Pakdemirli'nin kitabında öne çıkan başlıklar şöyleydi: "GÜLEN'E SAKLANMASINI TAVSİYE ETTİK"



Fethullah Gülen Efendi ile İzmir'de tanıştık. 1980 İhtilali yaklaşırken, Hacı Kemal Erimez ve Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu kişilerle beraber Ankara'da benim evimde bir araya geldik. bU toplantıda Gülen'e askerlerin söz dinlemediğini, darbe yapacaklarının kesinleştiğini ve kendisine saklanmasının iyi olacağını tavsiye ettik.

ÇÖLAŞAN EVRAKLARI SATIYORMUŞ



DPT'de grup başkanı iken Emin Çölaşan da DTP'de uzman yardımcısı olarak çalışıyordu. Bir ara baktık ki bizim bütün evraklar Cumhuriyet gazetesinde çıkmaya başladı. Evrakları kimin verdiğini bulamıyorduk. Bunun için ben bşr teklifte bulundum. Bir tane gizli evrakı, var olan 4 dairemize birer harfini değiştirerek verelim. O zaman evrakları kimin sızdırdığını kolaylıkla buluruz. Evrakları dağıttık, ertesi gün Cumhuriyet gazetesinde Sosyal Planlama'ya gönderdiğimiz evrak yayınlandı. Sosyal Planlama Daire Başkanı Nevzat Yalçıntaş'a evrakın kendi dairesinden çıktığını söyledik. O da evrakın akışından hangi şubeden çıktığını tespit etti. Evrakları Çölaşan'ın çıkardığı tespit edildi. Cumhuriyet gazetesinin sahibi de Çölaşan'ın evrakları para karşılığı sattığını itiraf etti. KARISINA SÖZ GEÇİREMEYEN TEK ERKEK BEN MİYİM?



Bazı programlarda Semra Hanım'a mikrofon uzatarak şarkı söylettiler. Ona 'sesiniz güzel' dendi. Tabii bu durum Özal'a zarar vermeye başladı. Biz Turgut Ağabey'e bu durum üzerine biraz yüklendik. Ağabey dedik "Siz Demirel'in veya Bülent Ulusu'nun karısının çıkıp şarkı söylediğini gördünüz mü?" dedik. Bu sözler üzerine Özal gözleri dolarak, "Karısına söz geçiremeyen tek erkek ben miyim?" diye sitem etti.

SADRİ ALIŞIK'A ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 3 MİLYON DOLAR



Sanatçıyı ve sanatkarı Özal her zaman korumuştur. Sadri Alışık siroz olmuştu. Karaciğerinin değişmesi için 3 milyon dolar lazımdı. Özal, "Sadiri Alışık'a 3 milyon dolar ver" dedi. "Ben de ağabey 3 milyon dolar veremem" dedim. Bana Osmanlı'dan örnekler vererek, "Sadri Beyefendi kendini frenleyememiş biraz fazla içmiş, karaciğeri çökmüş. Olsun o sanatçımızdır. Ona sahip çıkacağız" dedi. Parayı verdik ve Sadri Alışık ameliyattan sonra 15 yıl yaşadı. NAİM'E 7 MİLYON DOLAR ÖDEDİK



Turgut Ağabey bir gün 'Naim Süleymanoğlu'nu Türk vatandaşı yapacağız ama 7 milyon dolar istiyorlar" dedi. Ben de bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Bu parayla 70 köye su götüreceğimi söyledim. Bana dönüp dedi ki; "Naim Süleymanoğlu'nu aldık, olimpiyatlara gitti, Türk bayrağıyla yarıştı ve şampiyon oldu. Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Bu marşın yurtdışında okunması için kaç para verirsin?" Bunu anlatınca gözlerim doldu. 'Verelim be ağabey' dedim Bulgar istihbaratına 7 milyon doları çantaya koyup gönderdik.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?



1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.