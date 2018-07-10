Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Eski bakan Ekrem Pakdemirli’nin küçük oğlu Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi ve Celal Bayar Üniversitesi eski rektörü Mehmet Pakdemirli ise FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin, kardeşi FETÖ soruşturmaları nedeniyle cezaevinde olan bir ismi kabinesine alması da sosyal medyada yangı uyandırdı.
ÖZAL'IN 'KARAKUTUSU'YDU
2013 yılında Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili anılarını Özal'ın Mirası isimli kitapta toplayan Ekrem Pakdemirli, o döneme ilişkin önemli gelişmeleri yazmıştı. Turgut Özal'ın sağ kolu ve karakutusu olarak bilinen eski bakan Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli kitabında tartışma yaratacak birçok konuyu da gündeme getirmişti. Pakdemirli'nin kitabında öne çıkan başlıklar şöyleydi:
"GÜLEN'E SAKLANMASINI TAVSİYE ETTİK"
Fethullah Gülen Efendi ile İzmir'de tanıştık. 1980 İhtilali yaklaşırken, Hacı Kemal Erimez ve Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu kişilerle beraber Ankara'da benim evimde bir araya geldik. bU toplantıda Gülen'e askerlerin söz dinlemediğini, darbe yapacaklarının kesinleştiğini ve kendisine saklanmasının iyi olacağını tavsiye ettik.
ÇÖLAŞAN EVRAKLARI SATIYORMUŞ
DPT'de grup başkanı iken Emin Çölaşan da DTP'de uzman yardımcısı olarak çalışıyordu. Bir ara baktık ki bizim bütün evraklar Cumhuriyet gazetesinde çıkmaya başladı. Evrakları kimin verdiğini bulamıyorduk. Bunun için ben bşr teklifte bulundum. Bir tane gizli evrakı, var olan 4 dairemize birer harfini değiştirerek verelim. O zaman evrakları kimin sızdırdığını kolaylıkla buluruz. Evrakları dağıttık, ertesi gün Cumhuriyet gazetesinde Sosyal Planlama'ya gönderdiğimiz evrak yayınlandı. Sosyal Planlama Daire Başkanı Nevzat Yalçıntaş'a evrakın kendi dairesinden çıktığını söyledik. O da evrakın akışından hangi şubeden çıktığını tespit etti. Evrakları Çölaşan'ın çıkardığı tespit edildi. Cumhuriyet gazetesinin sahibi de Çölaşan'ın evrakları para karşılığı sattığını itiraf etti.
KARISINA SÖZ GEÇİREMEYEN TEK ERKEK BEN MİYİM?
Bazı programlarda Semra Hanım'a mikrofon uzatarak şarkı söylettiler. Ona 'sesiniz güzel' dendi. Tabii bu durum Özal'a zarar vermeye başladı. Biz Turgut Ağabey'e bu durum üzerine biraz yüklendik. Ağabey dedik "Siz Demirel'in veya Bülent Ulusu'nun karısının çıkıp şarkı söylediğini gördünüz mü?" dedik. Bu sözler üzerine Özal gözleri dolarak, "Karısına söz geçiremeyen tek erkek ben miyim?" diye sitem etti.
SADRİ ALIŞIK'A ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 3 MİLYON DOLAR
Sanatçıyı ve sanatkarı Özal her zaman korumuştur. Sadri Alışık siroz olmuştu. Karaciğerinin değişmesi için 3 milyon dolar lazımdı. Özal, "Sadiri Alışık'a 3 milyon dolar ver" dedi. "Ben de ağabey 3 milyon dolar veremem" dedim. Bana Osmanlı'dan örnekler vererek, "Sadri Beyefendi kendini frenleyememiş biraz fazla içmiş, karaciğeri çökmüş. Olsun o sanatçımızdır. Ona sahip çıkacağız" dedi. Parayı verdik ve Sadri Alışık ameliyattan sonra 15 yıl yaşadı.
NAİM'E 7 MİLYON DOLAR ÖDEDİK
Turgut Ağabey bir gün 'Naim Süleymanoğlu'nu Türk vatandaşı yapacağız ama 7 milyon dolar istiyorlar" dedi. Ben de bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Bu parayla 70 köye su götüreceğimi söyledim. Bana dönüp dedi ki; "Naim Süleymanoğlu'nu aldık, olimpiyatlara gitti, Türk bayrağıyla yarıştı ve şampiyon oldu. Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Bu marşın yurtdışında okunması için kaç para verirsin?" Bunu anlatınca gözlerim doldu. 'Verelim be ağabey' dedim Bulgar istihbaratına 7 milyon doları çantaya koyup gönderdik.
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?
1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.
Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.
EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?
1939 yılında İzmir’de doğdu. Orta eğitimini Manisada tamamladı. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1963 Haziranında aynı okulda yüksek lisans derecesi aldı. ODTÜ Teorik fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra 1967 Ağustos ayında Imperial College (University of London)’da doktorasını tamamladı. ODTÜ de öğretim görevliliği ve öğretim üyeliği yaptı. Devlet Planlama Teşkilatında grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. 2003 yılından bu yana, Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı, yapmaktadır. Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılından bu yana da Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Kendisi SAF GYO ve Ülker Bisküvi A.Ş de bağımsız yönetim kurulu üyeliğindedir. 1989 yılından beri Yeminli Mali Müşavirdir. Son yirmi beş yıldır, muhtelif gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmaktadır. Evli beş çocuk ve yedi torun sahibidir. (Kaynak: Sözcü/Habertürk)
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları
CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum