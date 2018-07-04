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"Kabinede yer almam söz konusu değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Gündemdeki bütün konuları görüşme ve istişare fırsatı bulduklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki çocuk ölümlerinden, bunlara verilmesi gereken idam cezasından tutun da yerel seçimlere kadar Türkiye'nin gündemindeki hemen hemen eğitime kadar her konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Güzel ve faydalı bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir Türkiye'yi birliğini, beraberliğini daha yüksek oranda sağlamış, el ele gönül gönüle vermiş bir şekilde Türkiye'yi nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi tam olarak nasıl sağlarız, bu terör belasından nasıl kurtuluruz. Çünkü ciddi bir mücadele var şu anda, bu mücadele çok önemli. Bu anlamda BBP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla siyasetimize devam edeceğiz. Bu uyumun devam etmesinin, Türkiye için Türk milleti için komşu devletlerimiz ve komşu coğrafyalarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum."

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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