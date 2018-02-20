Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu toplandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca başkanlığında toplandı.
Toplantıda, "Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konusunu ele aldı.
Alt komisyon olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, tüm ilgilileri dinlediklerini ve bazı ülkeleri ziyaret ettiklerini belirten Kaynarca, tespitlere ilişkin rapor hazırladıklarını, raporun önümüzdeki hafta üst komisyona sunulmasının planlandığını söyledi.
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