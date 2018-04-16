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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çocuk cinsel istismar cezalarını içeren tasarıyı görüşmek üzere toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, "Çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan 2010-2014 yılları arasında açılan dava sayısı yıllık ortalama 8 bin bandındayken, bu rakam 2014 yılından itibaren istikrarlı biçimde azalmaktadır.

Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, "Çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan 2010-2014 yılları arasında açılan dava sayısı yıllık ortalama 8 bin bandındayken, bu rakam 2014 yılından itibaren istikrarlı biçimde azalmaktadır. Kamu davası saçılan suç sayısı 2014 yılında 7 bin 73, 2015 yılında 6 bin 598, 2016 yılında 5 bin 252, 2017 yılında 5 bin 114 olmuştur" dedi.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, çocuklara cinsel istismara ilişkin Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşmek üzere toplandı.
Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, istismar konusunda tüm toplumun desteğinin olması gerektiğini söyleyerek, "Çocuklara karşı işlenen cinsel fillileri de içerecek biçimde belirli suç gruplarında unsur ve ceza miktarları bakımından yakın geçmişte önemli değişiklikler yapılmıştır. 2014 yılında çıkardığınız bir kanunla özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan uyuşturucu suçları unsur ve ceza miktarları yeniden düzenlenmiştir. Aynı kanunla cinsel dokunulmazlığa karşı işlemen suçların cezalarında da arttırıma gidilmiştir" ifadelerini kullandı.
Uçar, şöyle konuştu:
"Türk Ceza Kanunu 2004 yılında yasalaşan ilk halinde nitelikli cinsel istismar fillinin üst sınırı 15 yıl iken bugün alt sınır 16 yıldır. Mağdur 12 yaşından küçük ise cezanı n altı sınırı 18 yıla çıkmaktadır. Çocuğa karşı cinsel istismar suçları artmıyor, azalıyor. Çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan 2010-2014 yılları arasında açılan dava sayısı yıllık ortalama 8 bin bandındayken, bu rakam 2014 yılından itibaren istikrarlı biçimde azalmaktadır. Kamu davası saçılan suç sayısı 2014 yılında 7 bin 73, 2015 yılında 6 bin 598, 2016 yılında 5 bin 252, 2017 yılında 5 bin 114 olmuştur."
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, tasarı ile sadece ceza ve infaz konusunda değişiklik yapılmadığını belirterek, çocuk koruma kanununda da değişiklikler ön görüldüğünü söyledi.

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