Kadın milletvekili, kadın vekil sayısını yetersiz buldu

MELTEM ÖZTÜRK- Meclisin kadın milletvekillerinden biri olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, bugünkü Türkiye şartlarında kadın vekil oranının az olduğunu belirterek, "Kadınların sayısı her yerde artmalı, özellikle Mecliste." dedi.
Bal, TBMM'de 102 kadın milletvekilinin seçilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Kadın sayısının Mecliste daha fazla olmasını arzu ettiklerini belirten Bal, "Ancak çok değişik bir seçim geçirdik. Çok baskın bir seçimdi bu. Bütün partiler için adayları tespit etmek merkez yönetim Kurulu ve genel başkanların inisiyatifinde oldu." ifadesini kullandı.
Bal, diğer partilere olduğu gibi İYİ Parti'ye de çok sayıda aday adaylığı başvurusu yapıldığına işaret ederek, bunların değerlendirildiğini anlattı. Bal, seçilebilecek sıralarda kadın sayısının fazla olduğunu ancak alınan oy oranlarına bakıldığında İYİ Parti'den 3 kadın milletvekilinin Mecliste temsil edileceğini dile getirdi.
-"İstenilen oranda değil"
Diğer partilerden de kadın milletvekilinin seçildiğine dikkati çeken Bal, şunları kaydetti:
"Bu geçmişteki oranlardan biraz daha fazla ama tabii ki istenilen oranda değil. Şuna inanıyoruz ki kadınların sayısı her yerde artmalı, özellikle Mecliste. TBMM'de kadın sayısının çok fazla olması arzumuz. Kadınlar eskisi gibi siyasete çok soğuk bakmıyor. Sıcak bakıyor. Alanlarda kadınların nasıl mücadele verdiğini birlikte yaşayarak gördüm. Kadınların ilgisini gördüm. Siyasetle hiç ilgilenmeyen kadınların bile internet aracılığıyla siyasi konuları nasıl takip ettiğini gördüm. Bir şuurlanma var. Kadınların çok istekli, ülke meselelerini takip ettiğini gördüm. İnanıyorum ki bundan sonra kadınlar Mecliste daha fazla temsil edilecektir. Bugünkü Türkiye şartlarında bu oranın az olduğunu düşünüyorum."
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