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Kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kadın milletvekillerinin en üst seviyede temsil edildiği Meclis, 27. Dönem Parlamentosu oldu - Geçen dönem yüzde 14,7 olan kadın milletvekili oranı, bu dönem yüzde 17,1'e çıktı

COŞKUN ERGÜL - Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsil sayısı, 27. Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin temsiliyet oranı yükseldi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclise giren 600 milletvekilinin 103’ünü kadınlar, 497'sini erkekler oluşturdu.

26. Dönem parlamentosunda yüzde 14,7 olan kadın temsil oranı, 27. Dönem'de yüzde 17,1’e yükseldi.

Meclise oran olarak en fazla kadın milletvekili HDP'den girdi. HDP’den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oldu.

- 33 ili kadın milletvekili temsil etmeyecek

27. Dönem parlamentosunda 33 ilden kadın milletvekili yer almayacak.

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis ve Osmaniye; kadın milletvekilleri tarafından Mecliste temsil edilmeyecek.

AK Parti'nin 295 milletvekilinin 53'ü kadınlardan oluştu. Buna göre; 26. Dönem’de AK Parti'nin yüzde 11 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17,9'a çıktı.

HDP’nin 67 vekilinden 25’ini kadınlar oluşturdu. HDP'nin, geçen dönem yüzde 38,9 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 37'ye düştü.

147 milletvekilinin 18’i kadın milletvekili olan CHP'nin 26. Dönem’de yüzde 15,5 olan kadın milletvekili oranı yüzde 12,2’ye indi.

49 milletvekilinden sadece 5'i kadın olan MHP'nin geçen dönem yüzde 7,5 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 10’a yükseldi.

Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 43 milletvekili olan İYİ Parti’nin 3 kadın milletvekili bulunuyor ve kadın milletvekili oranı da yüzde 6,9.

- En genç iki vekil de kadın

27. Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluşuyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ 22 yaşında.

SEÇİM YILI MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN VEKİL ORANI (%) 1935 395 184,6 1939 429 153,7 1943 435 163,7 1946 465 91,9 1950 487 30,6 1954 541 40,7 1957 610 81,3 196145030,7 196545081,8 196945051,1 197345061,3 197745040,9 1983399123 198745061,3 19914508 1,8 1995550 132,4 1999550 224,2 2002550 244,4 2007550 509,1 2011550 7914,3 2015 (7 haziran)550 9717,6 2015 (1 kasım)550 8114,7 2018 (24 haziran)600 10317,1Bu tabloya göre, kısa süren 25. Dönemde temsil edilen kadın milletvekili, oran olarak, 550 milletvekili üzerinden yüzde 17,6 oldu.

Parlamento'da kadın milletvekili oranı 2007 yılından itibaren artışa geçti.

550 milletvekilinin görev yaptığı Mecliste kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9,1; 2011'de yüzde 14,3; 2015'te (7 haziran) yüzde 17,6; 2015'te (1 kasım) ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

600 milletvekilinin yer alacağı 27. Dönem parlamentosunda ise kadın temsil oranı yüzde 17,1'e çıktı.

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