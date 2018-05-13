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Kadın pazarcı, bağımsız milletvekili adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, pazarcılık yapan Safiye Orhan Baltacıoğlu (42), 13 bin 916 lira yatırarak Zonguldak’tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, pazarcılık yapan Safiye Orhan Baltacıoğlu (42), 13 bin 916 lira yatırarak Zonguldak’tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Ereğli'de uzun yıllardır pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, milletvekilliği harcı olan 13 bin 916 lirayı yatırarak Zonguldak'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. Uzun yıllar halka hizmet ettiğini ve aldığı bu kararla da her kesimden destek gördüğünü belirten Baltacıoğlu, ''Öncelikle esnafım. Zonguldak ve Ereğli'nin büyük sorunları olduğu için ve bu sorunları giderebilmek amacıyla bağımsız aday olmaya karar verdim. Bugün milletvekilleri sokağa inmez, dolmuşa binmez, pazara inmez. Zonguldak’ın, Ereğli’nin mağduriyetini bildiğim için bağımsız aday oldum. Hem gençler, hem de kadınlar adına önayak olmak istedim. Halkın insanıyız. Mağduriyet var. Bu sebepten yola çıktım. Allah’ın izni ile başarılı olacağız. Türkiye genelinde ve ilimizdeki en büyük sorun işsizlik. İşsizliği gidermek ve yanlış projeleri, yanlış yatırımların düzeltilmesini sağlamak, faydalı olmak için aday oldum'' dedi.

Baltacıoğlu, milletvekili adayı olmak için 13 bin 916 lira verdiğini ifade ederek, "Vatanım ve milletim için feda olsun. Allah doğru olanın yanındadır. Bizler dürüst bir şekilde bu işe soyunduk. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

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