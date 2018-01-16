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Kadın TIR şoförü erkek şoförlere adeta ders verdi!

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 21:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kadın TIR şoförü toplumda var olan kadınlar araba kullanamaz algısını yerle bir etti. TIR'ı aynaya bakarak büyük bir ustalıkla geri geri park eden kadın TIR şoförünün görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
şoför kadın TIR

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