Kadın ve çocuğa şiddet TBMM’da masaya yatırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, şiddete karşı duruşumuzun en önemli göstergesi. Azmedersek ki azmediyoruz, bunu çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından TBMM Tören Salonu’nda ’Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması’ konulu çalıştay gerçekleştirildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, şiddetin önlenmesine yönelik pek çok mekanizma kurulduğunu belirterek, toplumsal bilinçlendirmenin altını çizdi. Aydın, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, şiddete karşı duruşumuzun en önemli göstergesi. Azmedersek ki azmediyoruz, bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Zaman zaman yaşanan bazı hadiselerin toplumun tümünün gündemine oturduğunu görüyoruz. Burada medyanın dili çok önemli" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şiddet kültürünün Türkiye’de çok yaygın olduğunu söyleyerek, "Eksiğimiz, noksanımız nedir, hatayı nerede yapıyoruz, bunları nasıl önlememiz gerekir, mutlaka çok değişik platformlarda bunları tartışıp, raporlarla, tekliflerle uygulamacıların önüne getirmeliyiz. Gazetelere yansıyan bir haftalık şiddet olaylarına baktığımızda insanın içi kararıyor. Bu insanlar nereden geldi, hangi kültürde yetişti, hangi iklimde bunlar? Şiddet toplumu olduk. Acaba dünyada, diğer ülkelerde bu olaylar bu kadar yaygın mı? Biz mi abartıyoruz? Şiddet sadece bizim insanımızın konusu mu? Bunların konuşulup tartışılması gerekir" ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise "Kadına karşı şiddetin toplumumuzun ve dinimizin yüksek değerleriyle bağdaşmadığını, hem de bir insan hakkı ihlali olduğunu insanların zihnine küçük yaştan itibaren yerleştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay ise kadına şiddete karşı ve çocukların korunmasına yönelik sorumluluk içerisinde bulunduklarını belirterek, "Toplumsal sorunlarda birden sonuç almanın mümkün değil. Konu sadece Bakanlıkların işi değil. Bu sorun sadece acıyı çeken ailelerin sorun değildir, mahşeri vicdan sorunudur" diye konuştu.