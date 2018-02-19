"Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" Çalıştayı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Kadına karşı şiddetin toplumumuzun ve dinimizin yüksek değerleriyle bağdaşmadığını, hem de bir insan hakkı ihlali olduğunu insanların zihnine küçük yaştan itibaren yerleştirmeliyiz." dedi.

Katırcıoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Mecliste "Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, kadına şiddetin dünyada yaygın bir insanlık hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Kadına şiddete ilişkin KEFEK'in çeşitli ülkelerde temaslarda bulunduğunu anlatan Katırcıoğlu, insan haklarının en üst düzeyde yaşandığı belirtilen ABD'de kadınların durumun içler acısı olduğunu, her yıl 350 bin kadının kadın cinayetine kurban gittiğini, eşit işe eşit ücret kanununun dahi bulunmadığını, çocuklarının rutin rahatsızlıklarında izin alamadıklarını ifade etti.

Türkiye'de de kadına şiddetin hem insan hakları ihlali hem de toplumsal sorun olarak devam ettiğini dile getiren Katırcıoğlu, 2013-2014 yıllarında Türkiye genelinde yapılan "kadına şiddet" araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 35'inin yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.