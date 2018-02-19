"Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" Çalıştayı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sadece belli kurumlar eliyle şiddetin bitirilmesinin düşünülmemesi gerektiğini belirterek, " Toplumsal bilinç çok önemli" dedi.

Aydın, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Mecliste düzenlenen "Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, şiddetin, sadece kadını ve çoçuğu değil, toplumun tümünü ilgilendirdiğini belirtti.

Şiddetin önlenmesine yönelik pek çok mekanizma kurulduğunu, mevzuatta değişiklik ve yeniliklerin yapıldığını anlatan Aydın, toplumsal bilinçlendirme, farkındalık yaratma alanlarında birçok düzenleme gerçekleştirildiğini, bunlara rağmen şiddetin devam ettiğini vurguladı.

Şiddet konusunda bilinçlendirmenin önemine işaret eden Aydın, "Sadece belli kurumlar eliyle şiddeti bitireceğimizi düşünmememiz gerekiyor. Toplumsal bilinç çok önemli." ifadesini kullandı.

Şiddetin normalleştirilmemesi ve en güçle seviyede reddedilmesi gerektiğini kaydeden Aydın, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, şiddete karşı duruşumuzun en önemli göstergesi. Azmedersek ki azmediyoruz, bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Zaman zaman yaşanan bazı hadiselerin toplumun tümünün gündemine oturduğunu görüyoruz. Burada medyanın dili çok önemli." değerlendirmesini yaptı.