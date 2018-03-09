Kadınlar Gününde Zeytin Dalı Harekatı için dua ettiler

AK Parti Manisa Selendi Kadın Kolları yönetimi, 8 Mart Kadınlar Gününde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler için dua etti.
Akşam saatlerinde parti binasında bir araya gelen AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanı Serap Altun ve yönetim kurulu üyeleri Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Altun, "Bizler burada rahatça yaşarken Mehmetçiklerimiz vatanımızı korumak ve bayrağımızı dalgalandırmak için gecesini gündüzüne katarak operasyonlar gerçekleştiriyor. Bizler de onlar için bol bol dua ediyoruz. Rabbim ordumuzun yardımcısı olsun ve ilelebet ayaklarımızı bu topraklarda sabit kılsın. Ordumuza zafer nasip etsin, burunları bile kanamadan operasyonu tamamlayıp ailelerine kavuşsunlar" dedi.
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