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Kadınlardan aday listelerine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

İZMİR'de 24 Haziran seçimleri için partilerin gösterdikleri kadın aday sayısının az olmasından yakınan İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan Aydın, üyelerle birlikte yaptığı açıklamada, "Madem nüfusun yarısıyız, yarısını da biz doğurmuşuz.

Kadınlardan aday listelerine tepki

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 24 Haziran seçimleri için partilerin gösterdikleri kadın aday sayısının az olmasından yakınan İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan Aydın, üyelerle birlikte yaptığı açıklamada, "Madem nüfusun yarısıyız, yarısını da biz doğurmuşuz. O halde her şeyin yarısını, meclisin de yarısını istiyoruz" dedi.
Seçime katılan partilerin aday listelerinde 3 bin 269 erkek, 937 kadın adayın yer aldığını ifade eden İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan Aydın, nüfusun yüzde 50'sini, seçmenlerin ise yüzde 51'ini oluşturan kadınların milletvekilliğine seçme ve seçilme hakkını elde edişlerinin 84'üncü yılında listelerde sadece yüzde 22 oranında yer bulabildiğini söyledi. Kadın adayların çoğunun seçilme ihtimali düşük sıralara konulduğunu öne süren Aydın, bu kadın adayların sadece yüzde 5,4'ünün birinci sıradan yer bulabildiğini belirtti. Siyasi partilerin listelerinde kadınları hangi bölge ve hangi sıradan aday gösterdiklerinin seçilmeleri yönünde önemli rol oynadığını dile getiren Aydın, "AK Parti 4, CHP 6, HDP 19, İyi Parti 6, MHP 2, Vatan Partisi 13 ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi. Saadet Partisi'nin ise birinci sıradan seçime katılan kadın adayı bulunmuyor. TBMM'de şu anda 74 kadın milletvekili yer alıyor. Bir önceki dönemde 97 ve 24. yasama döneminde ise 79 kadın milletvekili bulunuyordu. 16 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin kurduğu kabinede ise sadece iki kadın bakan yer aldı" dedi.
KADINLAR İÇİN FERMUAR SİSTEMİ
Kadınlara verilen bakanlıkların isimlerinin de aslında geleneksel rol modelleriyle örtüşen bakanlıklar olduğunu ileri süren Kızbes Seyhan Aydın, içişleri, dışişleri, savunma ya da ekonomi bakanının kadın olmamasını eleştirdi. Bu durumun kadınların hala erkekler tarafından ikincilleştirilmesinin ve cinsiyetçi bir bakış açısıyla değerlendirildiğinin göstergesi olduğunu savunan Aydın, şöyle konuştu:
"Madem nüfusun yarısıyız, yarısını da biz doğurmuşuz. O halde her şeyin yarısını, meclisin de yarısını istiyoruz. Kalkın artık bizim olan koltuklardan. Partiler içindeki erkek egemen yapıya karşı, listelerdeki kadınların öncelikli tutulması için fermuar sistemi getirilmesini istiyoruz. Fermuar sistemiyle seçim listeleri bir kadın, bir erkek şeklinde ilerleyerek hazırlanırsa, eşitlikçi bir temsil yapısına kavuşulur. Anayasamız gereği, İstanbul sözleşmesi ve CEDAW sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesi için bir eşitlik çerçeve yasası hazırlanarak başta siyasi partiler ve seçim yasası olmak üzere tüm iç kanun ve mevzuatlarımızdan cinsiyetçi ögeler arındırılmalıdır."

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Kadınlardan aday listelerine tepki

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