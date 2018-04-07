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Kadınların kooperatiflere ilgisi yoğun

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde, başkanı kadın ve ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan 56 tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu -Kooperatiflerdeki 3 bin 409 ortağın 3 bin 331'i kadın ortaklardan oluşuyor

MELTEM ÖZTÜRK - Kadınların, kooperatifçiliğe ilgisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine de yansıdı. Bakanlık bünyesinde başkanı kadın ve ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan 56 tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kadınları, kooperatif kurması konusunda destekleyici, mevcut kooperatiflerdeki ortaklıklarını artırıcı, aktif rol almalarını sağlayıcı çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, çiftçi toplantılarına önem veren bakanlık, 2004 yılından bugüne kadar 11 bin 500 çiftçiyle bir araya geldi. Bu toplantılarda yaklaşık 75 bin kadın çiftçi, kooperatifçilik konusunda eğitim aldı.

Bakanlık bünyesinde, başkanı kadın ve ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan 56 tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu.

Bu kooperatiflerdeki 3 bin 409 ortağın 3 bin 331'i kadın ortaklardan oluşuyor. Kurulan bu kooperatiflerden 18'i, bakanlığın desteklerinden yararlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadın Kooperatif

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