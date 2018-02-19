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Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 09:10 | Son Güncelleme

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çarpık yapılaşma imarlarına imza atmadığını, bunlara imar izninin Ankara’dan verildiğini söyledi.

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ile görüştü. Paylan bu görüşmede İstanbul'daki çarpık yapılaşmayı konuştuklarını belirterek, “Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun, bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin dedim. ‘Onların hiç birine ben imza atmıyorum. Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı tarafından imzalanıyor' cevabını verdi” dedi.

"ONLARIN HİÇBİRİNE BEN İMZA ATMIYORUM"

Paylan, Topbaş ile görüşmesinin detaylarını, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Komisyonda, Hazine arazilerinin ve taşınmazlarının satışının önünü açan madde üzerinde söz alan Paylan, tutanaklara da giren konuşmasında şöyle konuştu:

“Bu madde geçerse, İstanbul'a iştahla bakan greyderlerle girmeye hazır bekleyen müteahhitler Özelleştirme İdaresi'nin kapısına yığılacak. Her şeye para gözüyle, hatta TL de değil, dolar gözüyle bakılıyor. TOKİ de, Çevre Bakanlığı da aynı şeyi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ikrar etti, ‘Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. İstanbul'da Kadir Topbaş azledildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede ‘Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun? Bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin' dedim. Topbaş da bana ‘Onların hiçbirine ben imza atmıyorum Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı, şu bu tarafından imzalanıyor' dedi. Rant ve dolarla bakıldığı sürece, şehirlerimize ihanete devam edilecektir.”

GELİR SAĞLANMAK İSTENİYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu hizmetlerinde kullanılmayan Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmaz varlıkların, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla kapsama alınmasının yasal olduğunu belirtti. Uygulamada özelleştirmenin amaçları arasına ‘Gelir elde etme' ifadesi yazmadığı için sorunlar yaşandığını anlatan Ağbal, bu nedenle kanunun amaç maddesine ‘Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi suretiyle gelir elde etme' ifadesinin eklendiğini söyledi. Ağbal, “Bu taşınmazlar, ekonomiye kazandırılırken diğer taraftan da kamu geliri elde etmek istiyoruz” dedi.

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HDP ak parti istanbul Kadir Topbaş imar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yani oğlum o 10 milyon dolar getirsin diyen imza atmış MAN adasına transfer etmisler
Bu haber doğru ise Man adasındaki kara paraların kaynağı belli oldu.
Man adası devrede kulak.
kadır bey herşeyı halk öğrendı artık şimdi neden söylüyon o zaman söylesene
Hepiniz vatana ihanetten idam edilmelisiniz
sen neciydin orada ? herkes suçu ötekine atıp kendini aklama peşinde. sen orada bostan korkuluğu muydun?
Kim demiş. gari Paylan .kim bu.hdpkk=ermeni .sazan gibi bu habere atlayanlara duyrulur
İŞİN ÖZÜ BUMU OLUYOR...15 YILDIR BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE HEMEN HEMEN TÜM TÜRKİYEYİ BETON YIĞININA ÇEVİRDİK Mİ DİYEREK KENDİNİZ İÇİN SUÇ DUYURUSU YAPIYORSUNUZ YANİ.GERÇİ HUKUK BU İŞE NASIL BAKAR VEYA NASIL GÖREV YAPAR O MUHAMMADA ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN O ZAMAN.
GÜN GELİR HARAM BALDAN TATLIDIR HAYIR DİYEMESSİN, GÜN GELİR ALLAH AYAĞINA DOLAR HELALİ BİLE YİYEMESSİN...
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