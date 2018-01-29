Kafaoğlu: Hayal değil Bandırma'yı alacağız 

BALIKESİR, (DHA)- AK Parti Bandırma Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Henüz 3 yıllık bir parti iken 2004'te Bandırma'yı kazandık. 15 yıllık bir parti olarak eksikleri biliyoruz, o eksikleri yapacak başka parti de yok. Bandırma'ya son iki ayda 4 kez gelmişiz. Bandırma'yı alana kadar gerekirse her gün geleceğiz" dedi.

Yapılan kongre ile Bandırma Gençlik Kolları Başkanlığına Cevat Yavuz seçildi. Kongreye Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Divan Katibi Sema Kırcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Ak Parti Bandırma ve Balıkesir Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bandırma'ya büyük önem verdiklerini ve 2019 yerel seçimlerinde Bandırma'yı alana kadar gerekirse her gün geleceklerini ifade eden Kafaoğlu kıyı şeritleri ile ilgili ayrı bir Daire Başkanlığı kurarak sadece bu dairenin kıyılarla ilgili çalışma yapacağını söyledi.

"BANDIRMA İÇİN SÖZ ALDIK”

Bandırma'nın ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Kafaoğlu "Ankara'da Karayolları Genel Müdürü'nün yanındaydım. Projelerimizi teslim ettik. Bandırma AVM kavşağı ve 6'ıncı Ana Jet Üssü kavşağı için görüştük. Önümüzdeki hafta Başbakanımız Balıkesir'e geldiğinde mali konuları da görüşerek bölge müdürümüze talimat verecek inşallah. Şubat ayı içerisinde bu kavşakların da ihale ilanı çıkmış olacak. Devamında bir söz daha aldık. Erdek - Devlet Hastanesi ve Üniversite Kavşağı ile ilgili de proje tamamlanınca, istimlak sorunlarını çözerek derhal ihale edileceğinin sözünü de aldık” dedi.