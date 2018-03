Kafaoğlu” Öznemiz Burhaniye, sığ siyasi görüşleri aşmamız lazım” dedi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri ve yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek üzere Burhaniye’ye geldi. Başkan Necdet Uysal’ı makamında ziyaret eden Kafaoğlu, gerek havalimanıyla gerek yeni hastane binasıyla çehre değiştiren Burhaniye’nin önünün çok açık olduğunu söyledi. Burhaniye’de yaşamak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini ifade eden Kafaoğlu, “Burhaniye’nin değeri her geçen gün artacak. Gelmek isteyenler geç kalmadan bir an önce gelsin, Burhaniye’de yerini alsın” çağrısında bulundu.

Yerel yönetimlerin hizmet demek olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak Burhaniye’yi önemsediklerini vurgulayan Kafaoğlu, “Burhaniye Körfez’in incilerinden birisi. Değerini biliyoruz. Burada Büyükşehir olarak konuşlanacağız. Eski Kaymakamlık binası bize tahsis edildi. Oranın restorasyonunu tamamlayacağız ve böylece Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri de artık burada resmen kendi binasında toplanmış olacak. Burhaniye’deki sorunların çözümü ve yeni hizmetlerin hayata geçirilmesi için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Uysal’dan, Burhaniye Belediyesi’nin mega projeleri arasında yer alan ve ilçenin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan Olive Garden Emlak Konut Projesi’yle ilgili detaylı bilgi alan Kafaoğlu, projenin bazı meclis üyelerinin karşı gelmesi nedeniyle meclisten geçmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: “Söz konusu proje beni de heyecanlandırdı. Başkanımız Necdet Uysal, mevcut derenin denize döküldüğü alanda, modern şehircilik anlayışına uygun, güneş enerjisinden de istifade edecek şekilde, GES projelerine ve sosyal donatılarına kadar hazırlanmış bir projeye imza atmış. Ama projenin meclisten geçirilmemesi beni üzdü. Burada iktidardı, muhalefetti düşüncesini bir kenara bırakıp Burhaniye’nin menfaatleri doğrultusunda, ilçenin önünü açacak her projede ortak hareket edilmesi lazım. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama öznemiz Burhaniye ise sineler, yürekler toplu vurmalı. Tarih bir gün bizi yazacak, bizi yargılayacak. O dönemde hayırlı projelere engel olanları da yazacak, katkı sağlayanları da... Onun için olumlu projelere herkesin destek vermesini talep ediyorum. Küçük, sığ siyasi düşünceleri aşmamız lazım. Çünkü bu millet bize bir sorumluluk verdi. Sadece belediye başkanlarına değil meclis üyelerine de sorumluluk verdi, onları da bu halk seçti. Meclis üyelerinin de bu halka karşı sorumluluğu var” diye konuştu.

Burhaniye’deki küçük esnafın daha rahat bir ortamda çalışabilmesine zemin hazırlayabilecek bir imkan oluşturulmasını ve Burhaniye’nin ihtiyacına cevap verecek küçük bir sanayi sitesinin kurulmasını da önemsediğini vurgulayan Kafaoğlu, Zeytincilik Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) başka gıda üretim merkezleri ekleme taleplerini de haklı bulduğunu belirtti. Kafaoğlu, “Zeytinle ilgili işletmeler 3-4 ay çalışıyor. Ondan sonra OSB boş kalmış oluyor. O dönemlerde de gıdayla ilgili bir takım üretim merkezlerinin olmasının hem OSB’nin canlanmasına hem de Burhaniye’nin ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu noktada da gayret sarf edeceğim” dedi.

Başkan Uysal da, Burhaniye’ye yaraşır yatırımlar konusunda daha fazla destek beklediklerini söyledi ve karşılıklı işbirliği içinde daha hızlı bir şekilde hizmet üretileceğine inandığını belirterek, Burhaniye’ye gösterdiği ilgi ve alaka için Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.