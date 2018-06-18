Kaftancıoğlu: Hiçbir seçim ve hiçbir oy insanımızın hayatından önemli değildir

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - BÜYÜKADA'da CHP Gençlik Kolları üyesi iki kişinin bıçaklanmasını protesto eden CHP'liler hastane önünde açıklama yaptı.

Büyükada'da geçtiğimiz hafta sonu seçim standına saldırısı sonrası çıktığı belirtilen tartışmada CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir (28) ve Sedat Şahin (19) bıçaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler saldırıyı protesto etti.

Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen grup adına açıklamayı Kaftancıoğlu yaptı.

"TÜM TOPLUMU DUYARLI OLMAYA DAVET ETMEK İÇİN TOPLANDIK"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hiçbir seçim ve hiçbir oy bir insanımızın hayatından daha önemli değildir. Bugün burada CHP'li gençlerimizin yaralanması değil, bir kardeşimizin yaralanmasına karşı tüm toplumu duyarlı olmaya davet etmek için toplandık. İki gencecik kardeşimizi kalleşçe yaraladılar. Planlı ve programlı bir şekilde adaya saldırı düzenlemek için gelen mafya bozuntusu bir grup önce HDP'nin seçim çadırını yaktı, yıktı. Aydınlık ve pırıl pırıl gençlerimiz orada haksızlığa müdahale ettiler. Bizim gençlerimiz, AKP'nin çadırını yakmak isteyenlere de müdahale ederdi. Gençlerimize ellerindeki bıçaklarla saldırdılar. Seçim sürecinde sistematik biçimde birçok noktada saldırıya uğruyoruz" dedi.

CHP'nin hastane bahçesinde düzenlediği basın açıklamasına HDP bir grup da destek verdi. Yapılan açıklamaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer hastaneye girerek yaralıları ziyaret etti.