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Kahraman: Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum.

Kahraman: Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum. Ama cumhurbaşkanlığı bir kubbe. Bu kubbenin havada kalması için Meclis'in de yani sütunlarının da güçlü olması lazım. O noktada da güzel netice alacağına inanıyorum" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı’nın temel atma töreni düzenlendi. Törene Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Amiri AK Partili Ahmet Gündoğdu, bürokratlar ve Meclis çalışanları katıldı. İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'in bombaların hedefi olduğunu, o sırada genel kurulu topladığını anımsatarak yaşananları anlattı. Anıtın temelinin atılmasının ardından İsmail Kahraman ve beraberindekiler 15 Temmuz gecesi Mecliste bombaların hasar verdiği objelerden oluşan sergiyi gezdi. Şeref Holündeki alanda Başbakanlık makamından sandalye, abajur, yangın borusu gibi eşyalar camekan içinde sergilendi.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, açılışın ardından 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak şöyle dedi:
"Siyasi tarihimizde çok önemli tarihler ve seçimler var. Bunların en mühimi 1950'deki 14 Mayıs seçimiydi. Ama bu 24 Haziran değişen anayasanın yürürlüğe girmesi için karar verilecek olan seçimdir. Dolayısıyla şimdiye kadarki seçimlerin çok ötesinde bir mana taşıyor. Meclis Başkanlığı olarak siyasi faaliyetlere katılmıyordum. İstiyorum ki Türkiye bu seçimi birlik beraberlik içinde örnek olarak tamamlar. Böyle tamamlayacağına inanıyorum. Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum. Ve cumhurbaşkanlığımızın daha önce aldığı oyun ötesinde bir oy alacağını inanıyorum. Ama cumhurbaşkanlığı bir kubbe. Bunun havada kalması için Meclisin de sütunların da güçlü olması lazım. O noktada da güzel netice olacağına inanıyorum. Önemli olan Türkiye bir hürriyetler bahçesinde oturan insanların ülkesi olsun. Sandık demokrasi demektir. Sandığın sonucuna herkes uymak zorundadır. Güzel bir netice çıkacağına inanıyorum."
'GENEL MANADA BÖYLE BİR TASNİFE BEN GİRMEM'
İsmail Kahraman, bir gazetecinin Melih Gökçek'in Twitter hesabından, "Sizce seçimi Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETÖ- batı destekli teröristler mi?" şeklinde yaptığı anketin tartışmaya neden olduğunu anımsatması üzerine, "Bir siyasi parti hukuken varsa ve tüzüğü hukuken tasdik edilmişse sandığa hürmet demokrasiye esastır. Genel manada böyle bir tasnife ben girmem. Hepsinin niyeti Türkiye'nin iyiliğidir. Kim ki Türkiye'de bir yerlere seçilmiştir. Hiçbirisi ülkesinin zarar görmesini istemez. Bayrağının inmesini istemez. Hepsi vatan için çalışır. Gel geç bir dünyadayız. Baki kalan hoş bir sada. Ben öyle kesin beyanlarda bulanacak değilim" diye konuştu.

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Kahraman: Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorumKahraman: Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorumKahraman: Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum

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