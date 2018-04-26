Kahraman, KKTC Meclis Başkanı Uluçay'la görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibi, birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz." dedi.
Kahraman, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyet ile Mecliste görüştü.
Görüşmede Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kahraman, iki ülkenin kardeş olduğunu belirterek, "Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibi, birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz." dedi.
Uluçay ise kendilerini ağırladığı için Kahraman'a teşekkür ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
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