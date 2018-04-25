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Kahramankazan’da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “İnşallah 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de refah seviyesi ve kalkınma çok daha gelişecek” dedi.

Kahramankazan’da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “İnşallah 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de refah seviyesi ve kalkınma çok daha gelişecek” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, “İnşallah 24 Haziran’da yine milletin sözünün üzerine söz söylenmeyecek ve milletimizin kararı her şeyin üzerinde olacak” diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 169 milyon lira yatırım bedelli 7 tesisin toplu temel atma ve açılış programına katıldı. Bakan Eroğlu, konuşmasının başında Kahramankazan’ın 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık ile unvanını layıkıyla aldığını belirterek, 15 Temmuz’da şehit düşenlere rahmet diledi. Ankara’ya birçok yatırım yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "Bizim maksadımız buradaki bütün baraj ve göletleri tamamlamak. İçme suyunu tamamen çözmek. Gerede’den Çamlıdere Barajı’na 32 kilometrelik Türkiye’nin en uzun, dünyanın sayılı içme suyu tüneli arasında yer alan tünelin inşaatı bu sene bitecek. Ankara’ya 23 baraj, 10 gölet yaptık. 9 baraj ile 2 gölet ise inşa aşamasında” ifadelerini kullandı.
Ormanlarda artık gelir getirici türleri diktiklerini belirten Eroğlu, “Türler bölgenin özelliklerine göre dikiliyor. Bakımı ve masrafını 3 yıl devlet karşılıyor. Geliri ise 49 yıl vatandaşlara ait. Başkent’te her yeri ağaçlandıracağız. Artık kimse Ankara’ya bozkır şehri diyemeyecek, yemyeşil bir Ankara için hazırız. Şu ana kadar 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk, hedefimiz 100 milyon daha fidanı toprakla buluşturmak" diye konuştu.
Bakan Eroğlu, Kahramankazan’da bugün bir yeni tabiat parkının imzasını atacaklarını kaydetti. Eroğlu, "İnşallah 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de refah seviyesi ve kalkınma çok daha gelişecek. Çok daha itibarlı, gelişmiş, büyük hedeflerine, 2023, 2053, 2071 hedeflerine koşan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bakan Eroğlu’nu kendimize örnek alıyoruz"
Bakan Jülide Sarıeroğlu ise, Bakan Eroğlu’na Başkent’te yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, Eroğlu’nu kendilerine örnek aldıklarını ifade etti. Ankara’ya birçok alanda yatırım yapıldığını, hayata geçirilen hizmetlerle vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırıldığını vurgulayan Sarıeroğlu, “Ankara hızlı trenin kalbi konumunda. Ayrıca 16 sene içinde Ankara’ya 32 hastane kazandırıldı. Bilkent’te ve Etlik’te dünyaya örnek olacak şehir hastanelerinin açılışını gerçekleştireceğiz. AK Parti döneminde Ankara’da bölünmüş yol uzunluğu da bin kilometreye çıkarıldı. Ankara-Niğde arasına yapılan otoyolun yapımına da başladık. Başkentray da hizmete girdi. Birçok vatandaş bu hizmetlerden faydalandı” dedi.
Bakan Sarıeroğlu, Ankara’ya uluslararası müsabakaların olacağı bir stadyumun yapılacağını da dile getirdi. Vatandaşların daha mutlu olması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Sarıeroğlu, "24 Haziran’da kurulan oyunları, yapılan planları görüyorsunuz. Her şeyin üzerinde olan milletimizin iradesi, bizim için önemli olan bu. Milletimiz bizim samimiyetimizi, hizmet etme aşkımızı çok yakından görüyor, şahidi. İnşallah 24 Haziran’da yine milletin sözünün üzerine söz söylenmeyecek ve milletimizin kararı her şeyin üzerinde olacak" diye konuştu.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle ertelenmesini talep ettiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Bu seslerin yükselmesi, bu seçim kararının ne kadar doğru olduğunun da aslında göstergesi. Eğer birileri ’endişe duyuyoruz’ diyorsa, bunlar Türkiye’nin lehine konuşmayan kesimlerse Türkiye doğru bir karar almıştır ve inşallah bu karar sonucunda da çıkacak güçlü bir irade ile yoluna devam, yatırımlarına devam edecektir" dedi. Ayrıca Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde de birinci gündem maddemiz istihdam olacak" şeklinde konuştu.
Törende Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da birer konuşma yaparak, Bakan Eroğlu’na yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Eroğlu ve Sarıeroğlu, diğer protokol üyeleri ile birlikte tesislerin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceyla, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramankazan’da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni

Kahramankazan’da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni

Kahramankazan’da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni

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