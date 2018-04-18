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Kahramanmaraş seçim havasına girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından Kahramanmaraş’ta seçim havasına girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM’de erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı buluşmanın ardından kameraların karşısına geçti ve seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını söyledi.Kahramanmaraş’ta vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim kararını açıklamasından memnun olduklarını söyledi.Erken seçime girecek siyasi partilere başarılar dileyen Mehmet Taş, “Türkiye’nin siyasi konjonktürü erken seçimi zorunluluk haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından Kahramanmaraş’ta seçim havasına girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM’de erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı buluşmanın ardından kameraların karşısına geçti ve seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını söyledi.
Kahramanmaraş’ta vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim kararını açıklamasından memnun olduklarını söyledi.
Erken seçime girecek siyasi partilere başarılar dileyen Mehmet Taş, “Türkiye’nin siyasi konjonktürü erken seçimi zorunluluk haline getirmiştir. Irak’ta yaşananlar, Suriye’de yaşananlar ve Batı ile Türkiye’de yaşanan gerilimli bir süreç bu ülkede güçlü bir yönetim sisteminin oluşturulması için bu seçim zorunlu hale gelmiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçime girecek siyasi partilere de başarılar diliyorum” diye konuştu.
Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdal Kır isimli bir vatandaş ise, “Hayırlısı olur inşallah bence zamanında alınmış bir karar. Daha önce hükümet yetkililerinin seçimlerin gününde yapılacak demesi halinde, konjonktür demek ki böyle bir kararı öngördü” dedi.

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