"Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne" ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Temel bir haktır ama bu hak organize bir terör örgütünün propagandasını yapmak için kullanılamaz. Bu hak şiddeti teşvik için kullanılamaz. Bu hak insanları isyana, sokağa, otoriteye karşı gelmeye, halkın kin ve nefret temelinde kışkırtmaya dönük kullanılamaz, dünyanın hiçbir yerinde kullanılamaz. İfade özgürlüğü, halkı sokağa çağırmak, halkı şiddete davet etmek değildir. İfade özgürlüğü bir terör örgütünün propagandasını yapmak değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye terörle mücadele ederken, birilerinin de teröre ve teröriste açıktan destek verdiğine dikkati çeken Ünal, "Birileri 'Temmuz çok sıcak geçecek' diyecek. Birileri darbeyle tehdit edecek, birileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edecek... Adam yakalanıyor, muayenede parmaklarında barut izine rastlanıyor. Adam terör örgütü üyesi. Dünyaya bu adamı gazeteci diye sattılar, belgeleri vermemize rağmen." diye konuştu.

İfade özgürlüğü konusunda son derece hassas olduklarını çünkü ifade özgürlüğü mücadelesi vererek iktidara geldiklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Biz toplumsal talepler konusunda son derece hassasız. AK Parti'nin doğum sebebi özgürlüklerdir. AK Parti'nin doğum sebebi bu ülkedeki baskılar, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardır. Bu millet AK Parti'ye neden görev verdi? AK Parti'yi yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu ortadan kaldırsın diye görev verdi. 16 yıldan beri her seçimde bu millet AK Parti'yi niye onaylıyor? Çünkü AK Parti gerektiği gibi yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele etti. Bizim hiçbir şekilde özgürlükleri kısıtlamamız söz konusu olamaz. Sonuna kadar basın özgürlüğünden yanayız ama hiç kimse basın özgürlüğünü bir şiddet grubunun, silahın, anti demokratik siyasetin aracı haline getiremez."