Kahramanmaraş'taki sel

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'ta yaşanan sel nedeniyle Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Özkan ile telefonla görüştü.
Binali Yıldırım, yaşanan sele ilişkin Özkan'dan bilgi aldı.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirmişti.
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